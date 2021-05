Evènement – La Journée mondiale du coloriage vise à inspirer la jeunesse

Une célébration qui tend surtout à fédérer les plus jeunes afin qu’ils éveillent ensemble leur créativité. La Journée mondiale du coloriage conquiert, mais mérite de se faire connaître encore plus.

Place à la diversité, mais aussi à la vivacité des couleurs qui subliment notre quotidien, le tout retranscrit à travers la créativité des plus jeunes. C’est à travers ce leitmotiv qu’une célébration unique en son genre, en ode à cet art intemporel qu’est le dessin d’un côté, mais aussi promouvant activement la créativité de la jeunesse de l’autre, s’affirme.

Jeune par sa création, la Journée mondiale du coloriage se célèbre depuis treize ans maintenant chaque 6 mai. Une journée qui, comme son l’indique, promeut les bienfaits des couleurs pour l’épanouissement des jeunes enfants. Dans la Grande île, la célébration reste encore assez timide, hormis quelques initiatives de dessinateurs passionnés via les réseaux sociaux. Une passion qu’on se doit d’ailleurs de saluer, tant cette envie de partage et de communion avec tous les autres passionnés de dessins comme eux fédère.

Bien au-delà de la célébration de la Journée mondiale du coloriage, la journée d’hier se découvre également comme productive et propice à diverses expérimentations de coloriage. Que ce soit avec des crayons de couleurs, des feutres, de la craie, des tubes de peinture à l’huile, à l’acrylique ou l’aquarelle, les dessinateurs s’en donnent à cœur joie.

Motiver la créativité

Colorier est plus qu’une simple distraction, c’est se pencher sur une œuvre infime au départ, mais qu’on se plaît à sublimer, c’est aussi inventer, développer sa motricité fine et même faire passer des messages.

Pour les plus jeunes, la Journée mondiale du coloriage peut s’apparenter à une fête commune durant laquelle on est convié à raviver des dessins jusqu’ici laissés en noir et blanc, pour au final en faire une journée resplendissante, tel un arc-en-ciel. Bien qu’étant encore une célébration assez timide et humble, elle se doit d’être célébrée ne serait-ce que pour motiver la créativité des enfants. Il faut les encourager à montrer leur créativité via leur propre coloriage.

Axer cette activité créative sur un thème bien actuel, que ce soit l’environnement ou l’écologie avec un coloriage de la planète et de sa nature. Le dessinateur R-Aly, Alison Rova de son vrai nom, enseigne ponctuellement l’art du dessin aux jeunes depuis quelques années. Il confie : « Savoir maîtriser ou connaitre les couleurs permet au plus jeunes d’éveiller leur esprit créatif, mais aussi de forger en eux une passion grandissante pour l’art. Ensuite, c’est à chacun sa manière, pour apporter de la couleur dans la vie également. De même, le coloriage est bien plus qu’un passe-temps, c’est une activité qui procure quiétude et partage ». Si elle vous était plutôt méconnue jusqu’ici, la date du 6 mai est désormais à marquer dans vos agendas, afin que les chers parents puissent notamment en profiter pour discuter, échanger et parler de dessin avec leurs enfants.