Basketball – N1A : La première phase du championnat national reportée

Situation pénible pour le sport. Le comité exécutif et la commission technique des compétitions au sein de la Fédération malgache de basketball viennent de décider le report de la première phase des championnats de Madagascar catégorie N1A hommes et dames dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

Cette phase aller du sommet national de la catégorie phare était prévue se tenir à Fianarantsoa du 12 au 20 juin, c’est-à-dire dans plus d’un mois. «En raison des circonstances sur la lutte contre la Covid-19, le championnat national N1A homme set dames phase 1 … sera reporté à une date ultérieur, ou transformé sous un autre format de compétition selon les contextes et décisions de l’État malgache dans les quinze jours qui viennent », peut-on lire dans le communiqué. La Fédération promet de prendre des dispositions au plus tard le 18 mai.

Après maints reports, le championnat national version 2020 en phase unique n’a pu se tenir qu’au mois de janvier 2021. L’Association sportive de la Commune urbaine de Toamasina avait remporté pour la cinquième fois le titre national chez les garçons, tandis que Mada­gascar Basketball to All avait gagné chez les filles. C’était son quatrième sacre.