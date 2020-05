Mesures commerciales – Le lait concentré en attente de son sort

Une mesure provisoire a été prévue depuis le 1er septembre 2019. Une mesure provisoire à appliquer à l’issue d’une constatation de l’existence de dumping d’une marge variant de 17% à 58% soit une moyenne de 38% sur le lait concentré sucré importé. Barthélemy, directeur général de l’Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales (ANMCC) explique que cette mesure provisoire traduite par une taxe additionnelle à l’importation équivalente à la marge de dumping constatée au niveau de chaque exportateur n’a pas été supprimée comme les autres mesures de sauvegarde provisoires qui auraient dû être appliquées sur les trois produits ayant déjà fait objet d’enquête de sauvegarde, l’huile alimentaire, le savon et l’huile lubrifiante. L’enquête anti-dumping sur le lait concentré sucré, importé principalement de la Malaisie prévue pour douze mois, est arrivée à échéance au mois d’avril dernier. « Deux étapes importantes restent pourtant à réaliser dans cette enquête. La visite de vérification de données communiquées par les exportateurs Malaisiens, qui devront être comparées aux réalités sur le marché. La deuxième étape est celle de l’audition publique permettant aux parties intéressées de défendre leur intérêt », explique le DG de l’ANMCC. Ce qui n’a pas été possible en raison de la pandémie qui sévit depuis près de quatre mois.

Pertes

Sentant une forme de pratique déloyale sur le marché avec l’importation massive de lait concentré en provenance de la Malaisie, la société Socolait a sollicité cette enquête. Il y eut 2500t de lait concentré importé en 2015, 6800t en 2018 et 8800t en 2019. Les prix actuels du lait importé de 390g sont descendus à près de 2000 ariary contre 1200-1400 ariary de plus pour les produits Socolait. « La capacité annuelle de production de 17 000t est actuellement exploitée à moins de 10%. La part de marché de ce fleuron de l’industrie laitière ne cesse de dégrader malgré la qualité du produit qu’elle propose aux consommateurs », précise encore le DG de l’ANMCC. Un dommage collatéral est également observé au niveau des éleveurs, principaux fournisseurs de Socolait. Les 15 000 litres de lait collectés par jour auprès des éleveurs sont réduits de moitié et la pandémie n’arrange guère la situation. L’ANMCC rattrape le retard car aux dernières nouvelles, l’accord Antidumping de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) lui offre un délai supplémentaire de six mois pour terminer l’enquête et accoucher d’une éventuelle mesure anti-dumping définitive. Une mesure commerciale est ainsi attendue d’ici le mois d’octobre afin de sauver l’industrie malgache du lait. Une intention de nouvel investissement dans l’usine de fabrication de lait concentré pointe son nez mais se fait discrète car attend que les conditions de concurrence soient… plus saines.