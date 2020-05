Mahajanga – La dengue se propage vite

Deuxième jour de plan de riposte contre la dengue dans le district de Mahajanga I, hier. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique, Arthur Lamina, a présenté un bref bilan des statistiques de la présence de la dengue, une maladie virale. « Un étudiant venant de Nosy Be a transmis la maladie à Mahajanga en janvier. Depuis, deux mille cas suspects sont recensés et la situation a évolué ces deux derniers jours avec deux cent vingt-sept nouveaux cas confirmés dans la ville. Le plan de riposte devra commencer à faire ses effets depuis les actions de nettoyage et destruction des gites des moustiques », déclare Arthur Lamina. Les médecins et les responsables sont encore en train de chercher les meilleurs médicaments pour guérir la maladie.

Les émissaires du gouvernement, les ministres Elia Béatrice Assoumacou de l’Enseignement supérieur et Djacoba Liva Tehindrazanarivelo des Affaires étrangères, sont dans la apitale de la région Boeny depuis dimanche. Hier, ils ont procédé à la distribution de moustiquaires et masques aux malades de la dengue à l’hôpital de Mahabibo. Les tisanes Covid-organics leur sont également fournies gratuitement.