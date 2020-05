Infection – « La population jeune peu exposée au Covid-19 »

Zéro décès en un mois et deux semaines. Très peu de formes graves et plusieurs cas de malades asymptomatiques. Ce bilan encourageant de l’épidémie de Covid-19, s’expliquerait par les caractéristiques de la population malgache, selon un infectiologue, qui a requis l’anonymat. «Notre moyenne d’âge est de 22 ans et notre espérance de vie à la naissance est de 66 ans. À l’étranger comme en Europe, la moyenne d’âge est de 44 ans et l’espérance de vie à la naissance varie entre 76 et 80 ans. Même si cette pandémie nous touche, les jeunes ne présenteront pas de symptômes. Le Covid-19 est comme une grippe », affirme-t-il.

Les personnes âgées sont les plus vulnérables à cette maladie. Cela s’est vérifié dans les pays les plus touchés par la pandémie, comme la France, l’Italie. « Si la maladie fait des victimes parmi les jeunes, c’est certainement, parce qu’ils ont des tares. Leur défense immunitaire est ainsi affaiblie », rajoute le professeur. Les diabétiques, les personnes ayant des problèmes du système vasculaire dont celles qui ont une hypertension artérielle, ainsi que les séropositifs, sont aussi considérés comme vulnérables, car leurs maladies détruisent leur système immunitaire.

Néanmoins, les gestes-barrières doivent être respectés, à savoir le port de masque, la distance d’un mètre, le lavage fréquent des mains avec du savon. « Les jeunes ne présenteront peut-être pas les symptômes de la maladie. Le problème est qu’étant porteurs sains, ils pourront contaminer les personnes vulnérables. Les symptômes de la maladie vont apparaître chez ces dernières, une fois qu’elles ont attrapé le virus », lance-t-il.