Impact du coronavirus – Les organisateurs événementiels appellent au secours

Le coronavirus n’épargne aucun secteur. Les organisateurs événementiels, frappés par le confinement, demandent la reprise de leur activité.

PERTE considérable. Comme tout autre domaine, le domaine de l’événementiel est frappé de plein fouet par les impacts du coronavirus dans le pays. Ils ont appelé à la reprise de leur activité après les quinze jours de confinement dans le pays. « Nous traversons une phase difficile actuellement, notamment depuis l’arrêt de notre activité de prestataires de service en matière événementielle. Nous encaissons de nombreuses pertes, c’est pourquoi, nous demandons la reprise de notre activité après le confinement», explique Anny Rasoarinjaika­nirina, Traiteur et décoratrice. Depuis que l’état d’urgence sanitaire a été décrété, les activités qui rentrent dans le domaine de l’événementiel ont été interdites dans le pays. Dans un communiqué de presse, ceux qui sont concernés par le domaine événementiel exposent leur crainte. « On demande la reprise de notre activité tout en respectant les gestes barrières adéquates. Dans ce sens, nous demandons à ce qu’il aurait la possibilité de pouvoir rassembler plus d’une cinquantaine de personnes. Mais cela pourrait se faire dans le respect des normes sanitaires de protection imposées par l’état », a-t-on lu dans le communiqué de presse en date du 2 mai. La reprise se fera après les quinze jours, selon eux. Pour certains, une perte considérable résulte de cette crise sanitaire. « J’estime une perte d’à peu près deux millions d’ariary pour chaque samedi. Pour un mariage par exemple, les salaires des employés sont parmi les charges qui nous incombent. Malgré le confinement, on doit encore les payer », enchaîne Anny Rasoarinjaikanirina.

Impôts

« La clientèle se fait rare. Les clients sont également réticents surtout par rapport aux risques de la transmission de la maladie dans la réception par exemple. De plus, nous devons rembourser les avances pour les réservations faites avant la crise sanitaire », explique le traiteur. Plus de deux cents personnes, travaillant dans le domaine de l’événementiel, se sont regroupées afin de lancer un appel de détresse au responsable étatique. Des pistes de propositions ont été mises en exergue dans le communiqué. « Nous demandons à ce qu’iI n’y ait pas de pénalité de retard par rapport aux charges fiscales impayées durant la période de confinement. Mais également, la facilitation pour l’état de nous faire un prêt sans intérêt et ce, afin de redresser notre activité », peut-on lire dans le communiqué. Pour eux l’impact du coronavirus serait considérable, dans la mesure où il y aurait l’augmentation des prix des matières premières utilisées. Ils préconisent le renforcement des sensibilisations. « Il est important de diffuser un spot publicitaire sur les mesures de préventions dans les salles de réceptions ou lors d’un événement ».