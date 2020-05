Fête nationale – L’incertitude plane sur les festivités

Le 60e anniversaire du retour à l’indépendance est l’événement majeur de cette année. Les préparatifs de sa célébration sont, toutefois, chamboulés par la crise sanitaire.

Uu autre dommage collatéral de la pandémie. La crise sanitaire remet en cause le plan de départ des préparatifs des festivités devant marquer le 60e anniversaire du retour à l’indépendance.

« Nous sommes obligés de tout remettre à plat », confie une source au sein du comité d’organisation de la célébration de la fête nationale. Durant une conférence de presse le 19 mars, au ministère de la Défense nationale, à Ampahibe, cette entité annonçait le coup d’envoi officiel des festivités pour le 4 avril.

Un événement « grandiose » était prévu se tenir sur l’avenue de l’indépendance ce jour-là, ce qui aurait dû donner le ton à une célébration qui durera toute cette année.

Aucun des intervenants de la conférence de presse du 19 mars, n’a voulu parler des éventuelles conséquences de la pandémie sur le planning annoncé. Malheu­reusement, les premiers cas de contamination au coronavirus ont été recensés le lendemain, soit le 20 mars.

L’inquiétude des journalistes présents à Ampahibe s’est confirmée. L’état d’urgence sanitaire décrété le 21 mars et le confinement partiel officialisé le 22 mars, ont torpillé le planning annoncé.

Depuis cette conférence de presse à Ampahibe, les préparatifs du 60e anniversaire du retour à l’indépendance sont dans l’expectative. « Nous nous réunissons régulièrement, mais c’est surtout pour faire des points de situation », selon la source contactée.

Au stade actuel, « tout dépendra des décisions et consignes émanant de la présidence de la République », ajoute-telle un autre membre du comité d’organisation.

Quid du défilé militaire ?

Alors que le planning se retrouve sens dessus-dessous, une des questions qui sont fréquemment posées est, « où se tiendra le défilé militaire ? ». Le 26 juin marquera également le 60e anniversaire de la création des Forces armées. La parade militaire le jour J, devra être l’apogée des festivités.

Pour l’instant, les discours officiels s’en tiennent à la tenue du défilé militaire au stade de Mahamasina. À cause de la crise sanitaire, les travaux de modernisation de ce qui sera amené à être appelé Stade Barea accuse toutefois, un sérieux retard. Au regard du chantier, un optimisme à tout épreuve est nécessaire pour se convaincre que l’endroit aura un visage présentable pour accueillir le climax du 60e anniversaire de l’indépendance.

Ceux en charge du projet « Kianja Barea », se veulent pourtant, rassurant. « Quel que soit le visage de Mahamasina, nous ferons en sorte d’y accueillir avec honneur et dans un esprit de patriotisme les festivités du retour à l’indépendance », a soutenu Gérard Andriamanohisoa, conseiller spécial du président de la République, lors d’une visite du chantier de Mahamasina, le 27 avril.

Il a ajouté que le stade toujours en travaux le jour J, « sera à l’image d’un Madagascar en marche vers l’émergence, dont en perpétuel chantier ». En coulisse, il se chuchote cependant, qu’un plan B est envisagé. Il s’agit d’organiser la parade militaire sur l’avenue de l’indépendance. Un endroit, hors de la capitale serait même considéré. Il s’agit de la Base aérienne tactique d’Arivoni­mamo (BATAC). Délocaliser l’apogée de la fête nationale hors d’Antananarivo risque de faire grincer des dents.

« Quoi qu’il en soit, il faudra tenir compte des gestes barrières dans les événements qui seront organisés », indique l’une des sources. Dans l’espoir que la crise sanitaire sera passée, ou du moins, atténuée en juin, le retour de flamme constaté dans certains pays témoigne qu’il faudra toujours rester vigilent.

Plus spacieux et dégagé que l’avenue d’indépendance, la base aérienne d’Arivonimamo pourrait permettre le respect des gestes barrières. Seulement, cette délocalisation ne permettra pas une communion avec la population. Le moment venu, le choix entre la liesse populaire et la santé publique pourrait s’imposer. Il faudra concilier la circonstance exceptionnelle et la fierté nationale.