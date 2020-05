Enseignement technique – L’inscription aux examens prolongée

Comme pour l’enseignement général, les dates de l’inscription aux examens techniques doivent subir quelques modifications, notamment pour le concours d’entrée en première année au niveau des lycées techniques, le Brevet d’étude Professionnelle (BEP), le Certificat d’AptitudeProfessionnelle (CAP), le certificat de fin de formation et le certificat de fin d’apprentissage. « Après l’annonce du président de la République, les enseignements ont dû être suspendus. Par rapport à la situation sanitaire dans le pays, certains élèves et parents n’ont pas pu boucler les préparations des dossiers de candidature », explique Andrianjaka Miadana Rakotomalala, Directeur des examens de l’Enseignement technique au sein du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et professionnel. Les élèves auront donc jusqu’au 29 mai pour déposer leurs candidatures. Et cela, dans les vingt-deux Directions régionales de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel (DRENTP). « Nous invitons tous les élèves à s’inscrire avant la date du 29 mai. Et sans attendre la date butoir pour le BEP, le CAP, le certificat de fin de formation ou le certificat de fin d’apprentissage et pour les élèves qui doivent passer les examens pour obtenir le certificat de fin d’apprentissage », enchaîne-t-il. Cette décision pourrait être encore susceptible de changement en fonction de l’évolution de la situation. Par rapport aux sujets d’examens, la conception des sujets est déjà terminée pour l’enseignement technique. Chaque région procèdera, par la suite, au choix de ces sujets.