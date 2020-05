Covid-19 – Un nourrisson parmi les sept nouveaux cas

Un bébé de neuf mois vient d’être contaminé par le coronavirus. C’était révélé hier, avec l’hospitalisation de sept patients porteurs du virus.

Du troisième âge vers la petite enfance. Parmi les cinquante-sept malades du coronavirus totalisés hier, se trouve un bébé de neuf mois immédiatement hospitalisé à Toamasina. La révélation faite hier de la détection du coronavirus chez sept individus, dont six vivent à Toamasina et un dans la capitale, place le taux de positivité entre 3 et 6% par rapport aux tests réalisés afin de découvrir le Covid-19 chez les personnes. « Le bébé de neuf mois, déclaré porteur du coronavirus, suit le traitement administré sur l’ensemble des malades à commencer par l’hospitalisation », précise la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19.

L’adoption des gestes-barrières par chaque mère s’impose face à la pandémie qui menace toutes les tranches d’âge, notamment les enfants. « Laver le bébé au savon », fait partie des astuces qu’elle propose. En s’adressant à la Nation dimanche, le président de la République, Andry Rajoelina a reconnu « l’augmentation du nombre d’enfants contaminés par le coronavirus ».

Traitement infantile

Dans les établissements scolaires publics de la capitale, la distribution de la tisane CVO n’a plus lieu. Le témoignage d’un élève rapporte « qu’elle n’a eu lieu que trois fois la semaine passée et depuis, plus rien ». Les bébés de moins de deux ans ne peuvent pas boire de CVO selon les indications.

Face au risque de contamination à laquelle s’exposent les enfants, le remède pour les nourrissons n’est pas encore développé. La prudence des adultes qui ont l’autorité parentale sur leurs enfants, est de plus en plus sollicitée. Même si le coronavirus fait cent un guéris à ce jour, sans patient souffrant de détresse respiratoire ni à risque, parmi les malades se trouve un homme de 82 ans, soit le patient le plus âgé. Tandis que le développement d’un remède pour soigner les enfants s’annonce nécessaire, le CVO commence à être commercialisé dans plusieurs magasins de gros et supermarchés de la capitale, mais aussi au niveau des points de vente des remèdes issus de la médecine alternative traditionnelle.

À Toamasina où la Municipalité s’apprête à accueillir une mission de l’Institut Pasteur qui débutera ce jour, le dépistage massif, l’hôpital « Manarapenitra » est le seul établissement de santé accueillant les malades du coronavirus. « La mère du bébé de neuf mois a déjà été testée positive au Covid-19. Le test systématique sur son enfant a permis l’identification du coronavirus chez le nourrisson. La désinfection des quartiers se poursuit », conclut le maire de Toamasina, Nantenaina Rakotonirina.