Coronavirus – Le Congo Brazzaville adhère au Covid-Organics

Profiter de cette ressource thérapeutique. Ces mots sont ceux du professeur Elira Dokekias, président de la commission de prise en charge au sein du comité de riposte contre le coronavirus, au Congo Brazzaville. Des propos qu’il a prononcés au sujet du Covid-Organics (Tambavy CVO).

Le professeur Dokekias a conduit la délégation du Congo Brazzaville dépêchée à Madagascar, lundi, pour embarquer une cargaison de Tambavy CVO pour son pays, pour la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Lors de la remise officielle du Covid-Organics à son arrivée à Brazzaville, le professeur Dokekias a indiqué qu’ils ont « pris acte des avancées malgaches dans la prise en charge du Covid-19 ».

À entendre le discours tenu à Brazzaville, les autorités congolaises envisagent d’intégrer le Tambavy CVO dans le protocole de traitement à titre curatif du coronavirus. Avant, selon un reportage diffusé par une station télévisée locale, le remède traditionnel amélioré « made in Madagascar », sera soumis à des tests dans les laboratoires congolais. « Il revient à nous au Congo, sur la base de ce que nous disposons de permettre à la population congolaise et plus principalement à ceux qui sont testés positifs de profiter de cette recette thérapeutique », a déclaré le professeur Dokekias.