Conjoncture – Un plan de mitigation à 347 millions de dollars

Le site du Monde a révélé que le plan de mitigation élaboré par le gouvernement s’élèverait à 347.5 millions de dollars soit 2.5% du PIB. 295 millions seraient alloués aux entreprises avec une prise en charge partielle des salaires dans certains cas. Le gouvernement est attendu de pied ferme sur le volet de l’économie aussi bien par le secteur privé que par l’ensemble de la population. Les conséquences économiques et sociales de la pandémie s’accentuent au fil des semaines. La liste des entreprises qui annoncent la mise en chômage technique s’allonge au fil des semaines.

Sur le front du tourisme, le secteur le plus touché par la crise, le plan prévoirait un fonds de soutien à la consommation de prestations touristiques toujours selon l’article. Un crédit à la consommation de 10 millions de dollars apporté par l’AFD et la Banque mondiale serait prévu.

Pour ce qui est des prévisions de croissance pour cette année, les partenaires techniques et financiers n’affichent pas le même optimisme que le ministère de l’économie et des finances qui table toujours sur 1.5%. Si Marc Gérard du FMI indique que la quasi-stagnation (0.4%) de l’économie estimée dans un premier par l’institution serait finalement optimiste, Marie-Chantal Uwanyiligira de la Banque mondiale avance qu’une récession est maintenant envisageable en 2020 à cause de la situation internationale qui continue à se dégrader.