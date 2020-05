Assemblée nationale – Les députés s’enquièrent de la relance

Les députés demandent à avoir un plus grand rôle dans la relance économique. Une rencontre avec le gouvernement est prévue mardi.

S’impliquer dans le plan de relance économique. C’est l’argument soulevé par certains députés pour convaincre leurs pairs d’inscrire à l’ordre du jour une rencontre avec des membres du gouvernement.

À la proposition d’ordre du jour initial a donc, été ajouté une séance d’échange entre les députés et le ministre de l’Intérieur, celui de l’Economie et des finances, ainsi que celui du Transport et du tourisme. Comme l’a soutenu le député Roland Ratsiraka, élu à Toamasina, outre s’informer, cette rencontre sera l’occasion pour les membres de la Chambre basse « d’impacter sur le plan de relance économique ».

Le député de Toamasina regrette que le président de la République n’ait pas abordé la question de la relance économique durant sa dernière intervention télévisée, dimanche. Une rencontre entre les députés et les trois ministres précités se tiendra donc, mardi après midi. À entendre les prises de parole durant la séance plénière d’hier, les élus de l’Assemblée nationale, souhaitent « être plus impliqués », dans la lutte contre le coronavirus.

À l’instar des sessions précédentes, l’assiduité pourrait ne pas être le fort des députés durant celle-ci. La grande salle de cérémonie du Centre de conférence internationale (CCI), Ivato, a été clairsemée durant la séance plénière d’hier. La location de l’endroit a été pourtant décidée, pour permettre aux cent cinquante-et-un députés de siéger en respectant la distance sanitaire d’un mètre.

Séance à huis clos

La crise sanitaire n’a pas été l’unique point d’intérêt soulevé durant la séance plénière d’hier. Au fil des discussions, des élus ont remis sur la table l’incontournable question sur le Comité local de développement (CLD). Une structure au niveau des districts chargés de gérer le Fonds local de développement (FDL).

Le rôle de chacun au sein du CLD est la source d’une violente altercation publique entre la députée Jocelyne Rahelianta, vice-présidente de l’Assemblée nationale, et Jean Luc Désiré Djaovojozara, maire d’Antsiranana, il y a quelques semaines. La question du CLD est l’une des raisons pour lesquelles des députés souhaitent une rencontre avec le ministre de l’Intérieur.

La journée d’hier au CCI s’est conclue par une séance à huis clos. Selon les indiscrétions les députés y ont essentiellement évoqué les promesses présidentielles faites dans leur district. En ces temps difficiles comme certains d’entre eux l’ont reconnu durant la séance plénière, l’état sera pourtant, obligé de revoir ses priori tés. Les dépenses pourraient être essentiellement affectées à la relance économique au détriment de certaines promesses de campagne.