Rapport des 100 jours – Jeux des Iles et infrastructures priorisés

Le rapport du premier trimestre du ministère de la Jeunesse et des sports se résume par la réhabilitation de quelques infrastructures et la préparation aux Jeux des Iles.

Les cent jours écoulés. Le président de la République, Andry Nirina Rajoelina a effectué le rapport d’évaluation de son premier trimestre le 28 avril dernier. Le peuple attend surtout la présentation des réalisations et l’évaluation des vingt-deux membres du gouvernement. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto Michael Raharoarilala et son équipe résument plutôt ces premiers cent jours par des réhabilitations d’infrastructures et la préparation des Jeux des Iles de l’océan Indien à Maurice prévus en juillet. Concernant la préparation des Jeux, le premier regroupement des athlètes des dix sur les quatorze disciplines sportives concernées a duré trente jours, du 20 mars au 18 avril.

Deux cent vingt huit athlètes et quarante encadreurs ont suivi cette première étape de la préparation aux Jeux. Le regroupement a été aussi marqué par la dotation de matériel sportif pour cinq disciplines dont l’athlétisme, le badminton, l’haltérophilie, la natation et le tennis de table, qui entre dans le cadre de la coopération sportive sino-malgache. L’une des visons principales en matière de sports est « l’émergence d’une grande nation sportive apte à concourir et à remporter des compétitions régionales, continentales et mondiales ».

Réhabilitation

Parmi les promesses est la construction ou la réhabilitation des infrastructures sportives et culturelles. Les réalisations du premier trimestre sont en l’occurrence la rénovation du bâtiment du centre régional de la jeunesse t des sports à Toamasina ainsi que la salle de spectacle. Toujours sur la côte Est, la reprise des travaux de construction du stade de Barikadimy a été lancée en mars.

Dans la capitale, les réalisations sont, entre autres, la rénovation et l’inauguration de la salle de musculation dénommée « Ranitse » qui est équipée d’appareils aux normes internationales à l’Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Dans la même académie, a été effectué l’aménage­ment et l’inauguration d’un nouveau cyber étude émergence équipé de dix sept ordinateurs avec connexion ainsi que la réhabilitation partielle du bâtiment d’hébergement, la vitrerie et sanitaire, et aussi la remise de cent soixante deux matelas et deux téléviseurs 55’’.

L’ANS a été aussi dotée d’équipements sportifs dont des poteaux avec filets pour football et handball et cerceaux pour basketball. Le deuxième trimestre sera plutôt axé sur la préparation et la participation à la CAN du 21 juin au 19 juillet, aux Jeux des Iles du 19 au 28 juillet à Maurice, les Jeux africains du 19 au 31 août au Maroc.