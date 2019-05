Maladie digestive – La chirurgie devient évitable

L’endoscopie interventionnelle fait son entrée à Madagascar. Cet instrument médical améliore la prise en charge des victimes de la maladie digestive.



Instrument médical à multiple fonctions. Diagnosti­quer et traiter à la fois, une maladie digestive, sans passer par un acte chirurgical sont désormais possibles sur la Grande île. L’Endoscopie interventionnelle arrive à Madagascar, plus précisément, à l’Institut médical de Madagascar (IMM) à Anosy, si elle a

existé depuis 35 ans, dans les pays développés.

« L’endoscopie, seule, est réalisée pour poser le diagnostic. Mais lorsqu’on parle d’endoscopie interventionnelle, on peut avancer dans la thérapeutique sans avoir à opérer le patient, ou encore établir un pronostic sur l’avancement de la maladie, car on peut en même temps effectuer des prélèvements », a expliqué le Dr Ny Sanda Andriamaro­manana, spécialiste de l’endoscopie auprès de l’IMM, hier, lors des premiers examens et traitements qui ont été réalisés dans le bloc opéra­toire de cet établissement hospitalier.

À titre d’exemple de traitement qui peut être réalisé au cours de l’intervention, le Dr Ny Herizo Rasolon­jatovo, médecin responsable des évènements et des projets au sein de l’IMM, a cité l’extraction de vers au niveau du foie, la dilatation du canal à l’aide d’une prothèse, le traitement de varice de l’œsophage, de l’hémorragie digestive dont les cas sont fréquents.

Hygiène alimentaire

« En cas d’hémorragie, si le patient est stable, on peut stopper le saignement », souligne le médecin. On a également mentionné, le traitement de l’ulcère gastroduodénale, et des traitements d’accommodement dans certains cancers digestifs.

C’est une aubaine. A Madagascar, la maladie digestive touche de nombreuses personnes. Entre 2017 et 2018, au moins deux mille patients ont effectué un examen médical sur l’appareil digestif à l’IMM. La mauvaise hygiène alimentaire est le facteur déclenchant des maladies de l’appareil digestif. « Notre habitude de manger léger le matin et lourd le soir doit être inversée. Ce n’est pas bon pour la digestion. Le petit-déjeuner doit être copieux, le repas du midi à demi-léger et celui du soir léger. Et il est important de manger à une heure régulière. Nous devons éviter aussi la consommation d’alcool, de tabac, d’aliments acidulés, ou d’aliment trop chaud car notre estomac ne les supporte pas », explique un médecin.

L’intervention chirurgicale du foie et du pancréas peut diminuer de 40 %, grâce à cet appareil. En plus, l’endoscopie interventionnelle apporte un confort au patient. Le temps d’hospitalisation réduit, la prise en charge s’améliore. Et le patient sera plus serein d’éviter une opération chirurgicale.

La liste d’attente est déjà longue, depuis l’annonce de l’arrivée de cet instrument médical qui est le fruit de collaboration de l’IMM, du centre hospitalier Princesse-Grace de Monaco, de Boston scientifique et du fournisseur, le Médical international. L’IMM prévoit d’effectuer dix à quinze diagnostics par jour et cinq traitements. Le coût de l’intervention n’est pas encore défini, si à l’étranger, elle varie autour de 2 000 à 3 000 euros, avec les consommables.