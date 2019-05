Mafia à menabe – Un chef fokontany recèle des zébus volés

Arrêté, un chef fokontany, voleur-receleur de bétail, est percé à jour à Mandabe. Des gros durs et leurs « protecteurs » agissent en réseau dans le Menabe.

Trois mois après sa sortie de prison, le fameux Sokary, chef d’un fokontany périphérique de Mandabe, district de Mahabo, aussi receleur impérieux de zébus volés, fait maintenant l’objet d’un soit-transmis délivré par le Parquet de Morondava. Pour la seconde fois, il a été arrêté et enquêté par la gendarmerie.

Cinq membres de sa bande, son fils et son bouvier sont toujours détenus pour vol de centaines de bœufs, prise d’otages et meurtre commis l’année dernière, dans la commune de Mandabe. Il avait été incarcéré avec eux en décembre 2018, mais a rapidement bénéficié d’une liberté, en janvier 2019. « Selon lui, il aurait déjà été jugé et acquitté par le tribunal. De notre côté, les quarante-huit heures, délai de sa garde-à-vue sont déjà écoulées et il est rentré chez lui jusqu’à ce que les auditions de l’autre partie soient terminées. Il sera déféré après-demain (ndlr: demain) », explique le commandant de brigade de la gendarmerie locale, hier, au téléphone.

Dès sa rentrée au village, à Soarano Mananjaky, ce grand receleur avec son équipe a assailli son voisin et lui a dépouillé six zébus, le 2 février. Au cours de cette attaque, ces criminels ont fusillé un proche de leur cible, en emportant son fusil.

Dinan’i Menabe

C’est à partir de la plainte de la nouvelle victime que le Parquet a délivré le soit-transmis afin de rattraper Sokary et de le mettre en examen. Déjà, il s’est fait incriminer par le « dinan’i Menabe » homologué. Par ce pacte villageois, il a été décidé qu’il est censé restituer deux mille cent cinquante-et-un zébus aux plaignants.

Cette proclamation exécutoire reste jusqu’à présent lettre morte, voire jugulée par un responsable autoritaire local qui traîne également une casserole dans cette affaire saillante. Or, la troupe de Sokary a tué au moins quatre personnes dont trois durant la course-poursuite.

Son agissement tourne autour d’un blanchiment de zébus de haut niveau dans le Menabe. « Ce qui implique des délégués d’arrondissement, certains éléments des forces de l’ordre, d’anciens parlementaires, des notables des villages et des voleurs de bœufs. Mahabo, Mandabe, Antsalova, Belo-sur-mer et Miandrivazo sont les pré carrés du réseau mafieux », indique notre agent de renseignement. Ces Thénardiers ont sévi depuis des années et ont écumé entièrement cette région.