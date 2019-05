La réunion – Des bougies garnies de cocaïne

Le trafiquant arrêté à Gillot avec 666 g de cocaïne dissimulés dans des bougies parfumées, a été écroué en attendant son procès. Le mode opératoire était bien connu des douaniers.

Ce Francilien de 30 ans risquera gros devant le tribunal correctionnel statuant selon la procédure de comparution immédiate. Arrêté vendredi à sa descente d’avion à Gillot en possession de 666 g de cocaïne, il sera jugé pour acquisition, détention et transport de produits stupéfiants, des faits passibles de 10 ans de prison. Présenté hier au palais de justice, il a été écroué en attendant son jugement.

Sélectionné à l’atterrissage d’un vol en provenance de Paris vendredi matin, le voyageur a vu ses bagages faire l’objet d’un contrôle inopiné des douanes. Passée aux rayons X, sa valise a laissé entrevoir des « masses sombres susceptibles de dissimuler des marchandises de fraude », précise un communiqué des douanes.

Procédant à une fouille de bagage, les agents de la brigade de surveillance extérieure de Saint-Denis-Gillot découvrent alors de grosses bougies parfumées de la marque Maison du Monde. En apparence, inoffensives, avec des noms poétiques comme «Embruns» ou «Péché gourmand», elles attirent immédiatement l’attention des douaniers.

Cas analogue

Les enquêteurs réunionnais avaient d’ailleurs déjà rencontré ce moyen de dissimulation dans des envois postaux. En novembre dernier, un homme de 34 ans était interpellé à Villefranche-sur-Saône (Rhône) pour avoir envoyé à La Réunion, entre mai et juillet 2018, une quinzaine de colis postaux renfermant cocaïne et cannabis, cachés dans des bougies. Jugé en comparution immédiate, il avait été condamné à trois ans de prison ferme.

Les policiers anti-drogue mauriciens ont eux aussi été confrontés à un mode opératoire similaire, il y a un an, avec la saisie de 65 g de drogue de synthèse, également dissimulée dans des bougies creusées.

Fort de cette expérience, les douaniers décident aussitôt de procéder à la découpe des bougies du voyageur. À l’intérieur, des sachets d’une poudre blanche qui réagit positivement au test d’identification de la cocaïne. 666 g d’une drogue pure à 80 %, dont la valeur à la revente est estimée à 100 000 euros.

Il s’agit d’une des plus importantes saisies de cocaïne jamais réalisée par les douaniers à La Réunion.

