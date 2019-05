Exposition – Joey Aresoa se dévoile en « Ombres et lumières »

Artiste accomplie, sans cesse en quête d’inspiration et débordante de créativité, Joey Aresoa se redécouvre à travers une nouvelle exposition qui scande la force de la femme.



Fidèle à elle-même, jouant sur la splendeur des mots et la ferveur de son engagement pour valoriser la force et le courage de la gent féminine, Joey Aresoa, artiste d’exception à multiples facettes, à la fois conquérante et créative, nous revient pour nous éblouir de son talent. Avec « Ombres et lumières au féminin pluriel », elle s’expose au Centre de ressources des arts actuels de Madagascar (Craam) à l’université d’Ankatso, du 8 au 31 mai. Slameuse et poétesse confirmée, elle transcende par ses mots et envoûte par sa présence.

Une « exposition expoésie», c’est ainsi que Joey Aresoa décrit ses retrouvailles avec les férus d’art de la capitale. « À travers cette manifestation artistique inédite de ma part, je tiens à mettre en lumière les méfaits de cette maladie qu’est l’endométriose. Une terrible et féconde maladie qui touche beaucoup de femmes », affirme l’artiste fière et engagée qu’est Joey Aresoa. Ayant entrepris un parcours des plus riches en rencontres et en échanges dans le milieu artistique depuis quelques années, Joey Aresoa brille également par sa discrétion ainsi que son humilité.

Avec ses mots, elle scande souvent la splendeur de la femme dans une société où elle serait délaissée ou victime de certains préjugés. En outre, l’artiste sait aussi illustrer à sa manière une représentation éclectique de la gent féminine à travers la peinture et l’art plastique. Avec autant de talent, Joey Aresoa subjugue les férus d’art, même à travers la musique où sa poésie se mélange aisément au « soul music » de la chanteuse Imiangaly avec laquelle elle forme le duo « Vayav ».

Poète et visionnaire

À travers « Ombres et lumières au féminin pluriel », elle nous embarque dans un univers artistique où le public est invité à s’imprégner du message qu’elle véhicule. Là où la femme fait front avec grâce à une maladie, mais aussi, là où la femme inspire à travers son éloquence. Des œuvres expressives nées par des éclats de soulagement, de courage, des ondes de mélancolies, de sensualité, de remise en question et des drapés d’espoir y seront exposées. Éveillant à la fois les sens et la conscience, Joey Aresoa s’apprête à ravir un public de tous horizons à s’émerveiller par le biais de son art. La poétesse, au-delà de ses mots, conquiert aussi bien par le son que par l’image qu’elle projette.