WEEKEND PASCAL – Antsirabe et Ampefy affichent complet

Si c’est aujourd’hui que vous envisagiez de faire une réservation d’hôtel à Ampefy ou à Antsirabe, c’est un peu tard. Les hôtels de ces deux villes affichent complet. « Nous n’avons plus de chambre libre ! », répondent des réceptionnistes, à ceux qui les ont contacté pour une chambre, hier. À Ampefy, des établissements hôteliers ont cherché des solutions pour accueillir plus de vacanciers. « Nous avons aménagé des villas», lance la gérante d’un hôtel dans cette région d’Itasy. Par ailleurs, la plupart des places des véhicules de transport en commun qui relient Antananarivo et Antsirabe sont tous réservées. Antsirabe et Ampefy sont des destinations très prisées, en ces fêtes pascales. Ampefy, le petit paradis des riverains, attire pour son paysage très calme et ses sites touristiques comme la célèbre chute d’eau, chute de la Lilly, les geysers, et l’îlot de la vierge. Antsirabe, la ville d’Eaux, possède également plusieurs sites touristiques, comme les sources d’eaux chaudes ou le lac Tritriva. Cette ville prépare, en outre, d’autres activités pour ses visiteurs, comme des stands de jeux pour enfant. Des familles à Antananarivo profitent de ce break de trois jours pour se détendre et se ressourcer dans un endroit calme. « Les clients qui ont réservé sont, en général, des familles qui vont venir passer le weekend pascal dans la ville d’Eau. Ils arriveront samedi et ne repartiront que mardi », lance le responsable d’une maison d’hôte à Antsirabe. Le ministère des Transports et de la météorologie annonce le renforcement des contrôles des véhicules de transport, pour prévenir des accidents, face à l’affluence des véhicules, en cette période de fête.