TOLIARA – Des braconniers trafiquants de tortues écroués

Trois chasseurs de tortues à Mangily Toliara ont été capturés par la police et mis en détention préventive dans la maison centrale d’Ihosy, mercredi.

Fin de leurs activités délictueuses. Trois braconniers trafiquants de tortues résidant à Mangily Toliara ont été attrapés dans les mailles du filet de la police d’Ihosy cette semaine. Traduits au parquet, dans l’Ihorombe, mercredi, ils ont été enfermés suivant un mandat de dépôt, en attendant le jour où ils répondront de leurs actes devant la barre.

Les informations les concernant ont été communiquées par le ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) qui affirme avoir travaillé de près avec les forces de l’ordre.

Le 1er avril, un citoyen responsable a avisé la police nationale du commissariat d’Ihosy de la présence d’un colis suspect qu’un taxi-brousse transportait depuis Toliara. Agissant sur la base du renseignement, l’équipe a immédiatement intercepté le véhicule dénoncé. Une fouille minutieuse a conduit à la saisie de quarante-quatre tortues, des Pyxis arachnoïdes. Ces reptiles ont réellement été envoyés comme des simples paquets, d’après ce que la police a pu constater.

Mortes

Les expéditeurs, deux hommes et une femme, ont été démasqués. Un déplacement vers la capitale de l’Atsimo-Andrefana s’est avéré nécessaire pour pouvoir mettre la main à leur collet. Une fois sur place, la police les a capturés et a procédé à une perquisition dans leurs maisons. Au total, dix autres tortues ont été trouvées séquestrées chez eux.

Ils ont été présentés au procureur dès que le dossier était prêt. Aucun d’eux n’a échappé à la prison. « La direction régionale de l’Environnement et du Développement Durable (DREDD) d’Ihorombe s’est occupée des soins des tortues qui seront replacées au sein de la réserve de Mangily pour être suivies. Deux d’entre elles sont mortes à cause des conditions de leur transport », explique le MEDD. Le braconnage, la détention, l’achat, la vente, l’exportation et la consommation des tortues sont interdits conformément aux dispositions de la Convention CITES, selon le MEDD. Malheureusement, le trafic de tortues est presque un quotidien pour certains habitants de Mangily, tout comme le commerce du fameux rhum artisanal effectué à ciel ouvert sur la route nationale 7.