RÉGION DIANA – Des complexes de pêche en construction

Selon la déclaration du ministre de la Pêche et de l’économie bleue Mahatante Paubert Tsimanaoraty, lors de l’ouverture officielle de la pêche au Mahaloky à Nosy Faly, la région Diana bénéficie douze grandes infrastructures de pêche ou « complexe de pêche au profit des acteurs opérant dans ce secteur pourvoyeur de devises à la nation et d’emplois dans la région. Elles seront ainsi implantées dans les districts d’Ambilobe et dans la préfecture de Nosy Be. Ces derniers en recevront chacun quatre complexes. Une grande première dans le domaine du secteur

de la pêche dans la région Diana.Une série d’évènements a marqué le début de cette semaine, pour marquer la pose de première pierre de ces infrastructures destinées à développer le secteur de la pêche dont l’une se trouve précisément dans le fokontany d’Anjiamanoro-commune rurale d’Antafiambotry et trois autres dans les arrondissements de la commune urbaine de Nosy Be, dont Ambalamanga, Antafian­ambitry et Ambatozavavy. La cérémonie a vu la présence du ministre de la pêche et des autorités régionales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga qui a loué cette initiative du régime actuel.

Ces infrastructures sont inscrites dans le cadre du programme du projet SWIOFish phase-2, qui est un projet régional du Sud-Ouest de l’océan Indien pour la gestion des pêcheries et une croissance partagée. Il s’agit d’un projet à composantes multiples, financé par la Banque Mondiale, dont l’objectif général est d’améliorer la gestion de pêcheries prioritaires au niveau local, régional et national.

Selon les explications des techniciens du cabinet d’études LYMA, chaque complexe halieutique sera composé d’une chambre froide dans le but de faciliter la conservation des produits de pêche, d’un château d’eau, d’un hangar pour la réparation des embarcations, d’une salle de réunion, d’un bureau du gestionnaire, d’un marché couvert, d’une fabrication de glace paillette. Cette fois-ci, la fédération des pêcheurs aura aussi son bureau au sein du bâtiment.

Pour son bon fonctionnement, ce complexe de pêche sera autonome et doté d’une électrification hors grille par des panneaux solaires allant de 25 kw à 75 kw. La fabrication de glace en paillette aura une capacité de 500 à 1 500 kg par jour.

Sécurité alimentaire

La mise en place de ce projet a pleinement répondu aux souhaits des pêcheurs, ce qui les aidera à préserver leurs produits et à améliorer leurs moyens de subsistance. Il créera également des emplois pour les femmes et les jeunes locaux. Ce projet sera achevé dans cent vingt jours. « Il s’agit exactement de la mise en place des projets mis en œuvre par le ministère de la pêche et de l’économie bleue dans la Région Diana à travers le projet SWIOFish2. L’exploitation de ces infrastructures par tous les acteurs concernés dans le domaine de la pêche contribue également à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. La réduction de la pauvreté n’est pas en reste, grâce à l’amélioration de leurs sources de revenu respectives. C’est aussi un bon moyen pour gérer durablement les ressources halieutiques de la région » a affirmé Mahatante Paubert.

Notons qu’à chaque cérémonie de pose de première pierre, le ministre a offert des matériels de pêche aux pêcheurs locaux. Partout, les associations des pêcheurs, bénéficiaires directes des projets n’ont pas caché leurs joies et ont confirmé la nécessité de ces infrastructures dans leurs quo­­tidiens. Et pour marquer ces allégresses, elles ont organisé des fêtes dans les villages.