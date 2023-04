NOVEGASY AWARDS – Une célébration en l’honneur des jeunes acteurs et actrices malgaches

L’édition 2023 du « Novegasy Awards » a eu lieu hier soir au Canal Olympia Andohatapenaka. Une occasion de récompenser la crème du cinéma malgache.

Le 6 avril dernier s’est tenu le Novegasy Awards 3ème édition, une cérémonie organisée par Novegasy et Canal + Madagascar en collaboration avec le ministère de la Communication et de la culture. La ministre Lalatiana Andriatongarivo était la marraine de cette 3ème édition de Novegasy Awards. La Directrice Générale de Canal + Madagascar, Onjatiana Razafindrakoto ainsi que la directrice de la chaîne thématique de Canal plus international, Clémentine Tugendhat ont honoré cet événement.

Novegasy Awards a été l’occasion de récompenser les acteurs, producteurs et réalisateurs ayant marqué l’industrie du cinéma malgache durant l’année écoulée.

Lors de cette soirée, les jeunes acteurs et actrices malgaches ont été particulièrement mis à l’honneur. En effet, la majorité des prix décernés ont été remis à de jeunes talents, confirmant ainsi la place grandissante qu’occupe la jeunesse dans l’industrie cinématographique du pays.

Le nouveau logo de Novegasy a également été présenté à cette occasion, et sera bientôt visible sur les écrans de télévision malgaches au mois de mai.

Jeunes talents

Au cours de ces dernières années, le 7ème art a pris une place importante à Madagascar et a suscité l’intérêt de nombreux jeunes. Le Novegasy Awards offre aux jeunes talents la possibilité de se dépasser et de faire preuve de créativité en encourageant les producteurs, réalisateurs et acteurs à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Le jury de cette 3ème édition était composé de personnalités du monde cinématographique malgache telles que Francis Razafiarison, Domoina Ratsara, Ramahefarison Andriarisinina Mihasoa et Lova Ratsimbazafy.

Le prix de la meilleure série a été décerné à Wisa 3, une série produite par Avoko Production, considérée comme l’une des meilleures productions votées par les internautes sur Facebook. Avoko Production est l’une des plus grandes maisons de production de films et de séries à Madagascar.

La meilleure série de cette édition du Novegasy Awards était la série Zovy produite par Poutax Garrein.

Quant aux prix d’interprétation, la meilleure actrice a été décernée à Rakotoarijaona Princia, qui joue le rôle de Princia dans la série Wisa. Elle avait déjà remporté ce prix lors de la précédente édition des Novegasy Awards. Le meilleur acteur de cette édition était Fanomezanjanahary Fetraniaina, qui joue dans la célèbre série Ilo Aina.

Des prix ont également été remis aux acteurs ayant su superbement interpréter leur rôle. Riri Etsetra a remporté le prix du meilleur acteur pour avoir su montrer de l’humour, tandis que Rasamoelina Roger a reçu le prix de l’acteur ayant su incarner la méchanceté dans un film.

À travers cette cérémonie, on peut constater que le monde du cinéma est en plein essor à Madagascar et de nombreux jeunes sont intéressés par cette industrie cinématographique. Le Novegasy Awards offre aux jeunes talents l’opportunité de briller et de mettre en avant leur créativité, mettant ainsi en valeur le potentiel de la jeunesse malgache dans le domaine de l’audiovisuel.