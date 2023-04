MANANDRIANA – Des dahalo abattent trois innocents

Nouvelle atterrante. Le directeur de l’école primaire publique d’Ankaramainty, dans la commune d’Ivato Centre, et deux autres individus ont été tués par des dahalo qui leur ont tendu une embuscade, mercredi dans la nuit. Une vingtaine d’assaillants équipés d’armes de guerre ont attaqué un éleveur à Ambaiboho-Ambatomikatsaka, du district de Manandriana, dans l’Amoron’i Mania, vers 21h. Ils sont repartis avec douze bœufs. L’enseignant et les deux autres habitants ont tout de suite mené eux-mêmes la poursuite, avant que les gendarmes ne soient arrivés. Piégés par les criminels au lieu-dit Ianakona, ils ont mortellement été arrosés de projectiles. Les gendarmes des postes et brigades environnants ont été appelés à quadriller la zone de passage des dahalo. Une équipe de renfort dirigée par un lieutenant a rejoint l’opération. Hier, vers 7h du matin, les gendarmes ont récupéré trois sur les douze zébus volés. Aucune arrestation n’a encore pu être effectuée. La filature suit toujours son cours. Les dépouilles des défunts ont été ramenées au village pour être préparées aux funérailles.