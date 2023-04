INTER MÉDIAS 2023 – Compétition et solidarité sur terrain

Retrouvailles sportives. L’Ordre des journalistes de Madagascar (OJM), l’Union des journalistes sportifs de Madagascar (UJSM) et les Journalistes Basketteuses (Joba) organisent ensemble le Tournoi inter médias 2023. L’évènement entre dans le cadre de la célébration du 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Deux disciplines à savoir le foot à 7 masculin et basketball mixte, seront au programme de ce tournoi dédié aux organes de presse et associations des journalistes de la capitale et des autres régions. L’évènement se déroulera au stade Barea à Mahamasina pour le basket. Le site de compétition pour le football reste à confirmer. Les phases éliminatoires pour les deux disciplines se dérouleront les 22 et 23 avril et la phase finale le 6 mai. Les inscriptions sont ouvertes à partir de ce vendredi et seront clôturées le 17 avril. Le droit d’engagement par société ou association pour les deux disciplines est fixé à 60 000 ariary. L’équipe de chaque organe pourrait être formée des journalistes, du personnel administratif et techni­que. «Le matricule de chaque joueur ou joueuse devrait être mentionné dans le formulaire à remplir pour éviter le mercenariat» précise l’équipe organisatrice.