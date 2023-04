FOOTBALL – CLASSEMENT FIFA – Madagascar dégringole de huit places

La Fifa a publié hier le nouveau classement des équipes nationales des nations membres de l’instance internationale. La Grande île perd huit places et se trouve au 110e rang.

Prévisible. Madagascar rétrograde de huit places au classement Fifa. Le Fédération internationale de football amateur (Fifa) a publié hier le nouveau classement mondial actualisé des deux cents-onze équipes nationales membres de l’instance internationale. Figée à deux reprises au 102e rang mondial lors des publications du 22 décembre et du 5 octobre 2022, la Grande île se trouve depuis hier à la 110e place avec 1181,21 points. On s’attend à cette dégringolade après les récents résultats de l’équipe nationale A lors des quatre premières journées des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations 2023. En quatre rencontres, les Barea ont encaissé trois défaites et ont enregistré un match nul. Les protégés du sélectionneur Nicolas Dupuis ont perdu d’entrée 0 à 3 contre les Black Stars du Ghana, puis tenu en échec un partout face aux Palancas Negras angolais. Et dernièrement, ils se sont inclinés lors de la double confrontation contre les Fauves centrafricains, 0 à 3 à domicile le 23 mars et 0 à 2 au retour le 27 mars à Douala au Cameroun. Mada­gascar a déjà intégré le top 100 pendant un an et quatre mois, entre le 25 juillet 2019 et le 19 novembre 2021, après l’exploit extraordinaire des Barea à la Can 2019 en Égypte. Du 108e rang, Mada­gascar s’est propulsé au 96e rang mondial puis grimpait d’une marche le 19 septembre et se trouvait par la suite en 95e marche qu’il conservait jusqu’au 24 octobre de la même année.

Top 100

L’équipe nationale malgache occupait pour la première fois la 91e place, meilleur classement historique lors du classement publié le 28 novembre. Elle a gardé le même rang en six publications du classement de la fin novembre au 17 septembre 2020 avant de perdre une place. Du 26 novembre 2020 au 7 avril 2021, Madagascar se trouvait à la 94e marche, avant de redescendre au 100e rang à deux reprises jusqu’au 27 mai. Dans le top 100 toujours mais en dents de scie, il se trouvait à la 97e place le 12 août, 100e le 16 septembre et 99e le 21 octobre 2021. À partir du 19 novembre 2021, Madagascar sort du top 100 et s’installait à la 101e place. Il était classé 102e puis 105e du 31 mars au 25 août de la même année avant de grimper le 5 octobre à la 102e place.

Au sommet dans le top 10, l’Argentine championne du monde en titre grimpe d’une marche et s’installe au top devant la France, le Brésil, la Belgique et l’Angleterre. Les Pays-Bas occupent la 6e place devant la Croatie, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. Dans le continent africain, Maroc le pays le mieux classé, conserve le 11e rang mondial, suivi du Sénégal (18e) et de la Tunisie (28e). Dans l’océan Indien, Madagascar reste tout de même le mieux classé (110e), talonné par les Comores (131e), Maurice (180e) et les Seychelles 197e.