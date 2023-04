Fin de la période cyclonique

La saison cyclonique 2022-2023 touche à sa fin. Il n’y a plus de risque d’activité cyclonique pour Madagascar, en ce mois d’avril. Les conditions océaniques et atmosphériques devraient devenir de moins en moins favorables au développement de perturbations cycloniques, selon la mise à jour des pré-visions saisonnières, valable pour la période allant d’avril à juin 2023. Madagascar a été touché par deux cyclones, Cheneso et Freddy, cette année. Ils ont laissé des dégâts importants. Des dizaines de morts, plusieurs milliers de sinistrés et des infrastructures endommagées.