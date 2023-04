FÊTE DE LA RÉSURRECTION – Pâques sans accident pour Mahajanga

L’objectif des autorités et membres de l’organe mixte de conception ou OMC à Mahajanga est que la célébration de la fête pascale durant ce week-end, serait à l’abri des accidents. Le Préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, était ferme, mercredi. « Pâques sans accident et dans la paix, tel est notre leitmotiv et objectif cette année. Des dispositions seront mises en place tant au niveau du secteur du transport national et au niveau de la sécurité », a-t-il souligné. D’après le directeur interrégional des transports Boeny, des contrôles seront effectués au départ des taxis-brousse à la gare routière nationale à Aranta. « Le convoi et voyage en groupe est obligatoire. En cas de problème, les numéros de la gendarmerie nationale sont disponibles à tout moment. Les permis de conduire seront également contrôlés ainsi que les papiers des véhicules », a déclaré le directeur, Ralaisabotsy. Par ailleurs, les places touristiques tel que le bord de la mer à Mahajanga be seront fermées aux voitures à partir du dimanche 15h jusqu’à mardi matin à 6h. Le boulevard Poincaré sera transformé en rue piétonne durant ces deux jours. Les bajaj devront obtenir une autorisation en cas de sortie vers Amborovy. Les éléments de l’Emmo sécurité seront déployés dans toute la ville et sur la RN4.