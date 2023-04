Extension du programme de santé ACCESS

Le programme de santé ACCESS de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) s’étend jusqu’à 2025. Elle a annoncé officiellement, hier, l’extension de dix-huit mois de ce programme mis en œuvre par Management Sciences for Health (MSH), soit, jusqu’en mars 2025. Cette période d’extension permettra de rattraper le ralentissement de la mise en œuvre du programme, à cause de la pandémie de coronavirus, et de renforcer l’appropriation et la prise en main des approches et activités par le ministère de la santé publique.