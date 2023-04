ÉNERGIE – Aménagement de la centrale de Ranomafana-Ikopa

Une puissance supplémentaire de 64 mégawatts. Voilà le principal objet des aménagements qui seront mis en œuvre sur le site de Ranomafana, sur l’Ikopa. L’accord-cadre pour le financement du projet s’est tenu au ministère des Affaires étrangères, à Anosy, hier. La mise en place des installations pour augmenter la capacité de production du site de Ranomafana se fera en partenariat avec la Chine, dans le cadre d’un prêt à taux préférentiel de 260 millions de dollars. Le chantier durera trois ans. Il comprend la construction d’une centrale hydroélectrique, l’installation de 90 kilomètres de lignes de transmission d’électricité et de transformateurs afin de connecter les 64 mégawatts au Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). “Comme l’a déjà affirmé le président de la République, d’ici 2028, les problèmes énergétiques de Madagascar seront résolus. Ce projet, avec d’autres en cours, va y contribuer”, déclare Solo Andriamanampisoa, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, face à la presse à l’issue de la cérémonie de signature. À l’entendre, pour le RIA, ce sujet ne sera plus qu’un mauvais souvenir d’ici trois ans. Il ajoute que même aujourd’hui, la problématique n’est plus dans la production d’électricité, mais la distribution. Avec les divers projets mis en œuvre, comme à la centrale d’Andekaleka, la production serait suffisante pour couvrir les besoins des usagers. Seulement, selon les explications du ministre Andriamanampisoa, le réseau de distribution, vétuste, n’arrive plus à suivre la cadence. “Ce qui entraîne les coupures, mais non pas de délestage. Il n’y a plus de délestage”, indique-t-il. Un projet à hauteur de 190 millions de dollars, toujours en partenariat avec la Chine, serait déjà en cours afin d’améliorer le réseau de distribution d’électricité. S’agissant du projet sur le site de Ranomafana-Ikopa, Zhang Wei, Chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Chine affirme qu’il “constitue le plus grand projet de coopération financière dans l’histoire de la coopération entre nos deux pays et en même temps, l’un des plus grands projets de financement chinois en Afrique au cours de ces dernières années”. En réponse, Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, déclare, “la réalisation de ce projet inaugure, ainsi, les cinquante prochaines années de relations excellentes entre nos deux pays”.