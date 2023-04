COOPÉRATION – Madagascar et Maurice tissent des liens dans le textile et habillement

Mettre en valeur les complémentarités entre les deux pays pour être plus compétitifs sur le marché international. C’est l’une des missions de la Commission mixte textile-habillement, créée par les deux pays.

La relation bilatérale entre Mada-gascar et Maurice remonte depuis plus de 50 ans et elle est axée dans le domaine économique dans la plupart des cas. En 2018-2019, Maurice et Madagascar se sont engagés sur une nouvelle voie de coopération bilatérale et d’expansion de la collaboration existante avec la mise en place d’une Commission permanente mixte Maurice-Madagascar. La collaboration entre Maurice et Madagascar est marquée par une volonté commune de développer davantage leurs échanges économiques. Indéniablement, notre proximité géographique et nos liens historiques devraient continuer à encourager une relation forte entre les deux pays. Nous croyons fermement qu’aujourd’hui, plus que jamais, c’est le moment opportun pour Maurice et Madagascar de collaborer et de promouvoir le développement du secteur du textile et de l’habillement pour le bénéfice mutuel des deux pays. Dans cette optique, la MEXA Mauritius Export Association) et le GEFP (Groupement des Entreprises Franches et Partenaires) ont décidé de formaliser leurs synergies à travers la « Commission mixte textile habillement, (CMTH), Maurice-Madagascar ».

Moteurs de croissance

« Les deux parties ont signé un protocole d’accord pour travailler à l’établissement d’une vision convergente afin de propulser la croissance de nos secteurs T&A respectifs et de nous positionner en tant que centre régional du textile et de l’habillement en Afrique. Les deux pays se complètent dans différents secteurs et plus particulièrement dans le secteur du textile et de l’habillement. Ce secteur reste en effet l’un des principaux moteurs de la croissance de l’économie mauricienne et malgache. Leurs économies sont dotées d’une industrie T&A forte, créant des emplois importants, générant des revenus d’exportation, principalement en termes de devises étrangères ainsi que des retombées dans des secteurs auxiliaires tels que la logistique, la banque et d’autres services. Ensemble, les exportations de textile et d’habillement de Maurice et de Madagascar génèrent un chiffre d’affaires à l’exportation d’environ 1,5 milliard USD par an. Signataires de plusieurs accords commerciaux communs, dont l’APE intérimaire (UE), l’AGOA, le COMESA, la SADC et le Brexit UK-ESA, les deux pays disposent d’un avantage concurrentiel majeur en termes d’accès préférentiel à nos principaux marchés d’exportation. Aujourd’hui, les deux pays travaillent avec un pool de clients relativement commun qui considèrent leurs offres comme complémentaires plutôt que concurrentes. En combinant les forces des deux pays, notre région est devenue une option d’approvisionnement viable, à réponse rapide, qualitative et socialement conforme pour de nombreux clients sophistiqués dans le monde entier. Après la Covid, nous avons assisté au déplacement de nombreuses entreprises de fabrication de la Chine vers d’autres parties du monde. Alors qu’avant la Covid, il y avait une énorme concentration en Chine, ces entreprises cherchent aujourd’hui d’autres alternatives de sourcing et l’Afrique est une nouvelle opportunité pour elles» annonce l’acte de naissance de la CMTH.

Les textes fondateurs énoncent les objectifs communs, les moyens à déployer pour y parvenir, les domaines de collaboration, aussi variés que nombreux, le tout assorti d’un plan d’action détaillé. Face aux incertitudes dans les pays des donneurs d’ordre, récession économique en Europe et attente de la reconduction de l’Agoa aux États-Unis, cette nouvelle approche amicale ne peut que renforcer la position des produits malgaches et mauriciens sur ce marché concurrentiel. Qui plus est.