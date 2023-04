COOPÉRATION DECENTRALISÉE – Des assises régionales entre la France et Madagascar en 2024

En visite officielle à Paris, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a rencontré son homologue français Gérard Larcher, le 5 avril dernier. La coopération décentralisée entre les deux pays était au centre des échanges entre les deux personnalités. Mais cette rencontre a également été une occasion de rappeler les relations historiques, fraternelles et amicales entre Madagascar et la France. Herimanana Razafimahefa a souligné l’importance de ces relations historiques qui lient les deux pays et la présence de la France pendant les moments difficiles traversés par Madagascar, comme par exemple durant la période de la covid-19. Il a aussi rappelé que le renforcement des relations de coopération et des relations parlementaires entre la France et Madagascar se trouve au cœur des échanges entre les deux pays, et cela comprend également la coopération régionale avec La Réunion qui est une voisine de Madagascar.

Pour sa part, Gérard Larcher a réitéré l’importance de ces relations qui sont encore plus marquées par la présence de plus de 100 000 Malagasy en France et celle de 16 000 Français à Madagascar. Madagascar qui figure parmi les premiers pays de développement de la France, accueille un grand nombre d’investisseurs français et est le 2ème pays du monde bénéficiant des aides publiques au développement de la France.

Investisseurs

Plusieurs domaines de coopération unissent ainsi les deux pays, entre autres, dans l’agro-alimentaire, les domaines militaire, économique et culturel, ainsi que celui de l’éducation à travers le grand nombre d’alliances françaises à Madagascar. Plusieurs priorités du pays suscitent également l’intérêt de la France et comprennent notamment la biodiversité, la préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, les ressources halieutiques, la valorisation du savoir-faire malagasy, les infrastructures.

Les deux personnalités se sont accordées sur l’organisation par les deux Sénats des Assises régionales entre la France et Madagascar en 2024 auxquelles des présidents de Région de la France accompagnés par des opérateurs économiques et industriels français participeront, ainsi que les chefs de région de Madagascar avec les opérateurs malagasy. Ces assises auront pour but de renforcer la coopération décentralisée entre la France et Madagascar, et d’attirer encore davantage d’investisseurs français à Madagascar. Cette rencontre bilatérale parlementaire au Sommet ouvre la voie vers la multiplication des accords de coopération régionale entre la France et Madagascar, tout en renforçant les collectivités territoriales décentralisées de Madagascar.

Les échanges entre les deux Sénats seront réalisés notamment dans le cadre des Groupes d’amitié France-Madagascar au sein de chacune des deux Institutions. La délégation malgache a reçu un salut public de tous les sénateurs français durant la séance publique de questions au gouvernement français.