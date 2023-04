CONSTRUCTION À MAHAJANGA – Mesures contre la corruption dans la délivrance du permis

Révolu est le temps de la gabegie dans la délivrance du permis de construire dans la commune urbaine de Mahajanga.

Des me­sures anti-corruption ont été élaborées durant l’atelier d’opérationnalisation du plan de mise en œuvre des mesures anti-corruption dans la délivrance de permis de construire, qui s’était déroulé mardi dernier à l’hôtel de ville de Mahajanga. La mise en place d’un comité consultatif concernant la délivrance du permis de construire est en vigueur. Ainsi que la validation d’un spot de sensibilisation sur le permis de construire et la signature d’une charte de responsabilité. Le comité consultatif aura pour mission de sensibiliser les citoyens sur les demandes de permis et de faire des plaidoyers auprès des autorités compétentes. Tous les participants étaient unanimes sur l’importance d’un renforcement de communication concernant la délivrance d’un permis à toutes les étapes, d’où la conception d’un spot de sensibilisation. Ils ont signé une charte de responsabilité qui les engage à travailler dans la transparence et avec dévouement au service du public. Cette action a été initiée à l’issue de l’analyse des risques de corruption dans le processus de délivrance de permis de construire, l’année dernière à Mahajanga. L’atelier fait partie des initiatives de la Structure anti-corruption (STAC) de la CUM.

Standards de service

Le bureau de lutte contre la corruption de Mahajanga (BIANCO) et les membres exécutifs de la délégation spéciale de la commune de Mahajanga ont participé à cette réunion.

Les membres du système anti-corruption (STAC) au sein de la CUM et les représentants de la direction régionale de l’aménagement du territoire et des services fonciers Boeny ainsi que les représentants du service des domaines et de la topographie Boeny étaient aussi présents. Son opérationnalisation a été réalisée mardi dernier avec tous les acteurs concernés dans la délivrance de permis de construire, notamment l’équipe de la commune, les membres du STAC et le BIANCO. Les représentants du BIANCO n’ont pas omis d’émettre leurs recommandations sur les standards de services tels que les affichages, le port des badges et la disponibilité disponibles pour les usagers.