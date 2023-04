COLLOQUES ÉCONOMIQUES – Des interventions intéressantes au « Business forum régionaux »

Les travaux de la seconde édition du “Business régionaux” ont commencé hier au Port academy center de Toamasina, PACT.

Sous l’impulsion de l’Economic developement board of Madagascar, EDBM, cette rencontre de haut niveau affiche des ambitions en phase avec les visions présidentielles du développement. Plusieurs objectifs ont été énoncés afin d’appuyer les trois régions phares de cet évènement. Donner la place à la région Alaotra Mangoro comme grenier à riz de Madagascar.

Promouvoir la compétitivité régionale pour le secteur de l’agribusiness et la culture de rente de la Région Analanjirofo, comme le girofle. Référencement portuaire du Port de Toamasina. Renforcer les secteurs en appui au développement économique des Régions et donc du pays vers l’acquisition d’avantages compétitifs régionaux notamment dans le secteur du Tourisme en tant que pilier de relance et de croissance. Prioriser les fournisseurs Malagasy notamment dans les activités de transformation. Plusieurs acteurs du secteur privé sont présents et participent aux discussions. Par exemple BNI Madagascar, partenaire Gold de cette deuxième édition du Business Forum Régionaux, interviendra, à travers Hanta Rakotovao, Directeur de la plateforme des PME, en sa qualité de paneliste, à propos du « financement de la chaîne de valeur, levier de développement du secteur agricole».

Défis

Cela, dans le cadre d’une conférence prévue ce jour, consacrée « aux projets agro-industriels, à l’assistance technique et aux appuis des partenaires techniques et financiers. » Une opportunité pour le premier réseau bancaire du pays, de confirmer aux acteurs du développement son engagement d’accompagner d’une manière active les mutations socio-économiques dans les 3 régions précitées avec leurs quinze agences. Pour relever ces défis, BNI Madagascar se démarque, avec ses nouveaux produits et services très modernes, la démocratisation de l’accès au crédit, mais aussi par la création de nouvelles structures dédiées, notamment pour soutenir les entreprises, les PME et les TPME. « Par le biais de ses nombreuses initiatives, notamment avec la marque KRED, les équipes nomades assurent une présence permanente auprès des entrepreneurs semi-formels et informels ; les partenariats avec les différents groupements professionnels et la collaboration avec le programme national Fihariana ainsi que les autres programmes de la Banque Africaine de Développement, permettent d’avoir une chaine de valeur de production qui contribue au développement durable du secteur agricole. BNI Madagascar a la forte conviction que, par leur créativité, leur dynamisme, mais aussi leur connaissance des enjeux et défis locaux, les opérateurs économiques des régions Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo , notamment les jeunes, constituent un précieux atout pour accélérer ce développement attendu du Business Forum Régionaux » selon Hanta Rakotovao.