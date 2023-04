ART ORATOIRE – Un jeune Malgache se distingue à la compétition de la Sorbonne

Tambiniaina David Ramaheninarison, un étudiant de l’université d’Antananarivo, a fait sensation lors de la compétition d’art oratoire de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne le 5 avril. Non seulement il a été sélectionné pour la demi-finale, mais il est également membre du club Economist’s Speech Training de la Mention Economie de la Faculté Economie, Gestion et Sociologie de l’Université d’Antananarivo. La demi-finale se tiendra en ligne le 19 avril prochain à 17 heures (heure de Paris), et nous pourrons suivre l’événement sur Facebook. Pour Tambiniaina, l’art oratoire est plus qu’une simple compétition : c’est une passion. « J’estime que la rhétorique est un art qui peut changer la vie des gens. Elle forge la confiance en soi, la personnalité et le sens du leadership. C’est pourquoi je participe à toutes sortes de concours dans le domaine de la rhétorique », raconte-t-il. Selon lui, « le challenge est le principal moteur de ma participation à cet événement. Je souhaite également convaincre les gens que la rhétorique est l’un des meilleurs arts du monde, et que tout le monde peut en bénéficier. Les personnes qui maîtrisent bien la rhétorique sont capables de gérer la pression de prendre la parole pendant un événement important, mais aussi les pressions de la vie quotidienne ». En ce qui concerne sa préparation pour la demi-finale, Tambiniaina explique : « Je continue de fréquenter les séances organisées par mon club Economist’s Speech Training à l’université d’Antananarivo. J’estime que cela est important pour s’améliorer et réussir à convaincre le public ». Il est l’un des deux participants sélectionnés qui n’habitent pas en France. Pour lui, « cela fait de moi un outsider et me donne un avantage supplémentaire. Participer à cet événement est un honneur pour moi, car je représente non seulement moi-même, mais aussi mon pays ». Il y aura quatre prix dans cette compétition, dont le Grand prix, le prix de l’inspiration AUF, le Prix du public et le Prix révélation. Le succès de Tambiniaina David Ramaheninarison et de son club Economist’s Speech Training est un exemple de l’impact positif des compétitions d’art oratoire sur la formation des étudiants. Les compétitions d’art oratoire renforcent la confiance en soi et les capacités à s’exprimer en public, et contribuent à la formation et au développement professionnel des étudiants. Madagascar a de quoi être fier de son jeune et talentueux ambassadeur. Nous souhaitons à Tambiniaina David Ramaheninarison la meilleure des chances pour la suite de la compétition. Espérons que sa passion pour l’art oratoire continuera de briller et d’inspirer de nombreux autres étudiants.