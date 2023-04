ALBUM – Pety Rebely lance «Anindaotse»

Poety Rebely, une talentueuse poétesse-slameuse malgache, lance son premier album « Anindaotse », qui signifie « vent du sud », inspiré de sa région d’origine, le Sud-Ouest de l’île le 20 avril 2023. Le vent est un symbole puissant dans cette région et souffle si fort qu’il réveille les makis de leur sommeil. Ce nouvel album est un hommage à la région de Toliara et explore le quotidien des femmes, leurs luttes et leurs émotions. Les poèmes sont écrits dans le dialecte de Toliara, rendant l’album unique en son genre. Le projet de Poety Rebely est plus qu’un simple album, selon elle « l’album fait également partie d’une tournée qui sera accompagnée de clips vidéo. La soirée VIP de lancement de l’album aura lieu à la salle de l’hémicycle de l’hôtel de Ville d’Antananarivo et sera un spectacle multidisciplinaire avec des danseurs et des musiciens en invités spéciaux ». Poety Rebely est une artiste accomplie qui a déjà remporté de nombreux concours de slam-poésie et a reçu l’honneur chevalier de l’Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture. À travers cet album, elle compte partager son amour et sa passion pour le slam-poésie et la région du Sud-Ouest de Madagascar, inspirant ainsi de nombreux auditeurs à découvrir cet art unique.