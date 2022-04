Transports aériens – Air Mauritius de retour

La réouverture des frontières passe à la vitesse supérieure. Dès aujourd’hui, Air Mauritius va reprendre du service. Pour assurer quatre vols commerciaux hebdomadaires. Le ministre des Transports et de la météorologie, Rolland Ranjatoelina, a mis en avant l’exploitation conjointe des lignes à desservir pour les compagnies aériennes intéressées. Selon la Dépêche informative Taratra, « les vols en partance de la capitale sont en effet prévus à partir de 17h et ceux en partance de Maurice sont prévus quitter l’aéroport mauricien à partir de 14h20. Pour avoir une reprise dans les meilleures conditions possibles, nous vous recommandons de prêter une attention particulière aux formalités d’entrée dans chaque pays de transit et/ou de destination », lance la compagnie à ses partenaires et clients.

Le vol MK288, partira de Maurice ce jeudi à 14h20, est attendu à Ivato à 15h15. L’appareil en question peut embarquer environ 300 passagers. Le siège est proposé à partir de 1 200 000 ariary pour l’aller simple, si le billet aller-retour équivaut à environ 1.800.000 ariary pour les tarifs les plus bas. Ces prix devront osciller selon le remplissage du vol et les fluctuations des taux de change.

Sur le plan de la sécurité sanitaire, des variantes sont évoquées. D’un côté, les passagers qui souhaitent venir à Madagascar doivent encore présenter un test PCR négatif au départ de Plaisance, ceux qui souhaitent aller à Maurice ne sont soumis à aucun tes t au départ d’Ivato s’ils ont rempli les doses vaccinales requises. C’est au seuil des frontières que les tests sont obligatoires dans l’un comme dans l’autre pays.

Ces reprises en série ne peuvent que contribuer, d’une part, à la vraie relance du tourisme. Et d’autre part, à faire valoir les vertus de la concurrence pour l’achat des billets d’avions. Les restrictions, de quelque nature que ce soit, génèrent un terreau propice à l’avènement d’un monopole sournois. En toute légalité.