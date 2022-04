Sainte Marie – Une vedette en perdition sauvée in extremis

Piégés en mer en pleine nuit après avoir levé l’ancre sur les côtes de Mahambo, une embarcation et ses occupants ont été secourus de justesse par l’armée et les autorités maritimes.

Sauvetage en mer entre Mahambo et Sainte-Marie dans la nuit de mardi à mercredi. Perdue au large avec ses occupants, une vedette rapide a été sauvée in extremis. Les secours ont été conduits par les militaires de l’armée marine ainsi que l’Agence portuaire maritime et fluviale de Sainte-Marie.

Lorsque l’équipe d’intervention est venue à la rescousse, l’embarcation en perdition a pu être secourue de justesse. La vedette sous escorte de l’armée navale a atteint les côtes de l’île Sainte-Marie à une heure tardive. Ses passagers sont arrivés sains et saufs et l’embarcation n’affichait aucun dégât structurel à son arrivée au port de Sainte-Marie. Portant le nom de baptême S/ Mer de la pirogue, la vedette rapide a levé l’ancre sur la grande terre, sur les côtes de Mahambo avanthier. Elle a pris la mer avec des passagers devant se rendre à Ambofifotatra Sainte-Marie. Sitôt les contrôles et vérifications effectués, la S/Mer de la pirogue a mis le cap sur sa destination avec tous les matériels de sécurité. Ses occupants avaient enfilé leurs gilets et avaient emporté le nécessaire avec eux. Profitant de la mer calme, la vedette a pris la mer à la marée montante pour parcourir la distance d’environ une trentaine de kilomètres entre Mahambo et Sainte-Marie.

Avarie

D’ailleurs, le trajet n’est par une première pour le commandant du hors-bord qui est un habitué de cette traversée, qu’il a d’ailleurs déjà effectuée de jour comme de nuit et aussi bien par temps calme que dans des conditions plus hostiles.

Au départ de Mahambo, tout semblait bien se passer. Les premiers problèmes ont néanmoins commencé à apparaître lorsqu’une avarie a été signalée alors que les heures avançaient inexorablement. Perdue dans la pénombre totale, l’embarcation en difficulté s’est retrouvée perdue en mer. Toute navigation à vue était impossible et les conditions ne semblaient pas propices à un recours aux orientations en se référant aux repères naturels pour suivre les points de cheminement maritimes jusqu’à la destination indiquée.

En dernier recours, les naufragés ne sachant plus à quel saint se vouer ont contacté l’Agence Portuaire Maritime et Fluviale qui a travaillé de concert avec les militaires du DMSM.

Très vite, du secours a été déployé à la recherche du bateau à la dérive. Venus avec du matériel de remorquage, les éléments d’intervention ont très vite retrouvé les naufragés. D’emblée, ces derniers ainsi que leur embarcation ont été conduits sous assistance jusqu’au port d’Ambodifotatra Sainte- Marie.