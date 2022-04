Journée mondiale de la santé 2022 – BNI Madagascar aux petits soins des patients

Colaboration. BNI Madagascar est partenaire du ministère de la Santé publique dans le cadre de la célébration officielle de la Journée mondiale de la santé de ce jour qui se déroule dans l’enceinte de Palais des Sports. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, cette occasion permet « d’attirer l’attention de la communauté sur les mesures à prendre d’urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète et pour susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être. »

Premier bancassureur du marché malgache avec une panoplie complète et innovante de solutions de Bancassurance. Ces solutions permettent aux ménages de prévoir les aléas de la vie, notamment les maladies. Pour assurer financièrement la prise en charge des soins médicaux, BNI Madagascar propose l’Assurance Hospitalisation TOMADY qui permet de couvrir intégralement les frais d’hospitalisation avec une cotisation mensuelle de 10 000 ariary par mois. En complément, plusieurs forfaits au choix sont également disponibles en fonction des besoins des clients : prise en charge de frais médicaux, dentisterie, lunetterie, et évacuation sanitaire à l’étranger.

Opérations de solidarité

L’implication de BNI Madagascar dans cette célébration coule ainsi de source puisqu’à travers son programme Salama BNI, le premier réseau bancaire participe déjà activement à la réduction de la fracture sanitaire ainsi qu’à l’amélioration de l’accessibilité et la qualité des soins pour les personnes vulnérables, notamment les mères et les enfants dans les centres de santé de base II, ce qui répond au troisième Objectif de développement durable préconisant les actions « permettant à tous de vivre en bonne santé et promouvant le bien-être de tous à tout âge ».« Salama BNI est un programme réalisé avec la Fondation AXIAN, avec plusieurs constructions et réhabilitations de Centres de santé de Base de niveau 2 dans des zones rurales, ou enclavées de Madagascar et cela concerne plus de 57 000 bénéficiaires à travers le pays », explique Alexandre Mey, directeur général de BNI Madagascar.

Cette banque inscrit déjà tout au long de l’année des opérations de solidarité avec les patients dans les différents établissements de santé, à titre d’exemple, les mamans des nouveaux-nés, ainsi que les enfants malades et leurs familles de l’Hôpital Mère et Enfants d’Ambohimiandra et du Centre hospitalier universitaire gynéco-obstétrique de Befelatanana ,CHUGO), ont reçu d’une délégation de BNI Madagascar, des dons de produits de première nécessité en début d’année, en guise de soutien.