Institution – Baomiavotse Raharinirina atterrit à la présidence

L’ancienne ministre de l’Environnement est nommée directrice de cabinet à la présidence de la République. Sa prédécesseure est transférée à la direction de la communication.

De ministre à directrice du cabinet civil de la présidence de la République. Voilà le cheminement de la carrière politique de Baomiavotse Vanihala Raharinirina, jusqu’ici.

La décision a été prise durant le conseil des ministres de mardi, et officialisée par le rapport de cette réunion de l’Exécutif, publié, hier. Sans attendre l’officialisation de la décision, pourtant, une rivière de félicitation à l’endroit de Baomiavotse Rahanirina, a inondé les réseaux sociaux. Quelques semaines après sa non-reconduction au poste de ministre de l’Environnement et du développement durable, elle rejoint l’équipe de la présidence de la République. Elle aura dorénavant comme mission de piloter les activités du cabinet civil du Chef de l’État.

Particulièrement active sur les réseaux sociaux et encore plus depuis son éviction de l’équipe gouvernementale, la nouvelle directrice du cabinet civil de la présidence de la République est restée discrète sur sa nouvelle nomination, jusqu’ici. Une réserve en attendant, probablement, la passation de service avec sa prédécesseure. Ses activités sur la toile ces dernières semaines indiquent, toutefois, que l’ancienne ministre n’a pas eu l’intention de quitter la scène publique et politique.

À part marteler son engagement en faveur de l’environnement, elle a fait partie des invités de marque à la finale du championnat national de Rugby, le 27 mars.

Porte-parole du Président

Baomiavotse Rahanirina remplace Lova Ranoromaro à la tête du cabinet du Chef de l’État. Cette dernière est transférée à la direction de la communication et des relations publiques de la présidence de la République. Lova Ranoromaro hérite d’un autre titre, par la même occasion. Il s’agit de la casquette de porte-parole du locataire d’Iavoloha. Une innovation dans l’organigramme de l’institution présidentielle.

La nomination de Lova Ranoromaro à la direction de la communication et des relations publiques de la présidence de la République pousse vers la sortie Soatiana Rajoelisoa, la précédente titulaire du poste. Quelques minutes après la publication du rapport du conseil des ministres, cette dernière a fait part de la fin de sa mission et adressé ses remerciements au Chef de l’Etat, sur sa page Facebook. Avant les deux nominations officialisées hier, le conseil des ministres a déjà acté le remplacement du secrétaire général de la présidence de la République, la semaine dernière.

Désormais, c’est Espérance Pelandroy qui siège au poste de secrétaire général de la présidence de la République. Le fait qu’il soit un des cadres du parti “Malagasy miara miainga” (MMM), est vraisemblablement, la raison du remplacement de Valéry Ramonjavelo, l’ancien titulaire du poste. Sa formation politique a, en effet, décidé de quitter l’Exécutif. Le MMM, du reste, a commencé à prendre ses distances avec la coalition présidentielle dont il fait encore partie officiellement, jusqu’ici.

À moins de deux ans de l’élection présidentielle, l’Exécutif connaît des réajustements. Après le remaniement du gouvernement, ce sont les cadres à la présidence de la République qui font l’objet d’une recomposition d’effectif. Cette échéance électorale amène systématiquement à faire le rapprochement entre les décisions en haute sphère avec les enjeux politiques d’un engagement du Chef de l’État dans la course pour un second mandat.