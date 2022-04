Eric Rabesandratana – « Développer le football des jeunes avec la PSG Académie »

Le sélectionneur des Barea a rencontré la responsable de la PSG Académie, la semaine dernière, pour discuter d’un projet de création d’une filiale à Madagascar.

VOILÀ le genre de projet qui sera bénéfi­que en tout point à la Grande ile. Éric Rabesandratana a rencontré Nadia Benmokhtar, la semaine passée à Paris. La discussion entre le sélectionneur des Barea et la responsable de la PSG Académie tournait autour de la mise en place d’une filiale à Madagascar. « Le but est d’offrir une opportunité et une visibilité aux jeunes pépites malgaches », peut-on lire dans un communiqué transmis à la presse hier.

Pourquoi un tel projet ? Éric Rabesandratana souligne qu’il a énormément d’idées. Et aussi qu’il s’inscrit dans la même vision de développement que le président de la Fédération Malgache de Football, Raoul Rabekoto. « La partie Barea constitue la pointe de l’iceberg. C’est la finition du travail. À l’origine, il faut toute une organisation pour développer le football des jeunes. Voilà pourquoi j’ai rencontré les dirigeants de la PSG Académie, pour voir s’il y a une possibilité de créer une filiale à Madagascar », explique celui qui a porté le brassard de capitaine du Paris SaintGermain dans le temps.

Après avoir raccroché les crampons, Rabe a toujours gardé des liens très étroits avec le club de la capitale française. Il y possède de nombreuses relations, qui lui permettent de solliciter ce genre de coopération.

Comment le projet prendra-t-il forme? Le communiqué de presse en donne un léger aperçu: « Le but est d’offrir une opportunité et une visibilité aux jeunes pépites malgaches… À travers son programme de formation et d’éducation, l’académie permettra aux joueurs de se préparer aux exigences du football de haut niveau, par le biais de stages, détection et rencontres internationales ». Il convient de préciser que l’accès ne sera pas restreint et réservé à un groupe donné.

Au contraire. « La filiale sera ouverte à tous, y compris aux jeunes des autres académies déjà existantes », peuton lire un peu plus bas. Aucune date exacte n’a été dévoilée pour l’instant. La mise en place des contours du projet prendra du temps. Le communiqué rajoute aussi que « la concrétisation du projet sollicitera une audience auprès du ministre de la Jeunesse et des sports ».

Il faudra être patient, aussi bien pour la réalisa­tion que pour en obtenir les premiers résultats. « Ça prend du temps. On peut éventuellement passer par des moments difficiles. Prenons l’exemple du Sénégal. Aliou Cissé a mis sept ans pour arriver à être champion d’Afrique, alors que le pays possède déjà des bases solides pour le football des jeunes. Il faut de la patience pour atteindre le but, qui sera d’amener Barea à un niveau supérieur dans le futur », martèle Rabesandratana sur ce point.