Enlèvement des ordures – La SMA remplace les grévistes

Réagissant aux critiques qui fusent de partout, concernant les montagnes d’ordures qui s’entassent dans la capitale, la Société municipale d’assainissement (SMA) n’a eu comme solution que de recruter de nouveaux agents pour remplacer ceux en grève depuis plusieurs jours.

Toutefois, le directeur général de la SMA, John Lalaina s’empresse de préciser que ce recrutement est fait uniquement à titre temporaire mais nullement définitif. Il explique : « Aider les gens à un moment comme celui-ci fait partie du programme, mais ce n’est ni la première ni la dernière. Nous avons d’abord embauché une vingtaine de personnes, mais ce qui est à noter est que ce ne sont pas des agents permanents mais seulement temporaires ».

Parmi les grévistes, certains ont décidé de reprendre leur travail hier, tandis que les autres intransigeants campent encore fermement dans leur position. Selon un de leurs meneurs, Fenonirina Tantely Razanadrakoto, « Vous ne devriez jamais travailler sans être payés. La SMA a recruté d’autres chauffeurs et éboueurs ». À noter que ces grévistes réclament notamment le paiement de leurs salaires du mois de mars dernier.

Il est vrai que trouver un emploi par les temps qui courent est plutôt difficile. C’est peut-être pour cela que les premiers ont choisi de réintégrer leur travail.

Quant à la SMA, on sait qu’elle traverse une période trouble. La société accuse de sérieux problèmes financiers, mais également un manque crucial de matériels. Actuellement, seuls seize des trente-six camions à ordures sont opérationnels. Malgré tout, les responsables ne désarment pas et promettent une solution au problème, ainsi qu’une amélioration des opérations de nettoyage dans la capitale d’ici quelques semaines. La municipalité a besoin de renforcer ses recettes régulières, telles que les taxes et les remboursements des ordures ménagères ou ROM.