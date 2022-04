Enfants de rue – Cinq enfants vivant dans la rue sur cent victimes de viols

Leur situation rend les enfants de rue vulnérables à plusieurs formes de violences dont le viol est le plus grave. Des actions de plaidoyer seront engagées.

Les enfants de rue s on t de plus en plus exposés aux viols e t aux agressions sexuelles. Des études anthropologiques menées dans le cadre du projet Sandratra révèlent que sur les cent dix-sept personnes interrogées, une fille a été violée à l’âge de 14 ans, 3 filles qui ont de 13, 11 et 9 ans et un garçon de 14 ans ont subi des tentatives de viol e t on t dû se débattre. Les conditions des enfants de rue les amènent à être exposés constamment aux formes de violences les plus graves. D’autres encore se sont enfuis suite à des propositions d’argent jugées indécentes.

Les cas de viols ou de tentatives de viols ne sont pas rares. Cette étude démontre qu’au total vingt-neuf personnes disent personnellement connaître quelqu’un qui a été violé. Selon l’enquête et dans tous les récits, il s’agit de mineurs, généralement des filles mais parfois des garçons. Les cas de viols ne sont pas en majorité dénoncés ni signalés. La dénonciation n’est pas facile puisque les enfants victimes ont peur des représailles de leurs violeurs. « Très peu de cas sont signalés à la police et même lorsqu’ils sont signalés, il n’y a pas toujours de répercussion, même lorsque le coupable est connu. Certains enfants connaissent le coupable mais ont été menacés et ont peur de le dénoncer », souligne l’étude.

Plaidoyer

A Antananarivo, une étude de 2015 comptabilise environ 23 000 enfants en situation de rue (ESR), toutes catégories confondues (seul dans la rue, en famille dans la rue ou dans la rue en journée e t dans leur famille la nuit). Un recensement organisé en 2017 par l’Unicef et le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme a identifié 2430 enfants vivants seuls dans la rue dans les 6 arrondissements de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). De nombreuses organisations de la société civile œuvrent au quotidien à Antananarivo pour atteindre et protéger ces enfants et leurs familles.

La PFSCE, plateforme de coordination des acteurs dans le domaine de l’enfance, travaille à faire connaître et défendre les droits des enfants, notamment à travers des actions de plaidoyer. Le défi pour ces OSC est de faire un travail de plaidoyer pour que le viol soit reconnu comme un crime et pris en compte par les autorités avec le plus grand sérieux.

Sur cette lancée, faciliter l’accès à une réparation juridique et émotionnelle et l’identification des relais au niveau communautaire pour accompagner et orienter les jeunes victimes, sensibiliser les enfants au viol et aux recours possibles, mettre en place un service d’écoute et d’accompagnement anonyme, font partie des activités qui vont être menées. Deux campagnes de communication sont prévues afin de contribuer à réduire la stigmatisation et pour une « ré- humanisation » des enfants et familles des rues.