Ampefiloha – Les étudiants de l’ENS bloquent la circulation

De l’agitation hier à Ampefiloha. Les étudiants de d’École nationale supérieure (ENS) sont descendu s d an s le s rue s pou r manifester leur mécontentement sur le non-paiement de leurs bourses d’études.

À l’instar de leurs pairs qui ont également manifesté la veille à Ankatso, ils ont érigé des barricades et brûlé des pneus, bloquant de ce fait, la circulation sur toute la voie menant vers Andavamamba et aux 67 ha. Aucun véhicule, ni même les motos ne pouvaient passer. Les revendications sont les mêmes, sauf que pour ces étudiants de l’ENS, elles concernent notamment cinq mois de bourses impayées plus les équipements.

Fort heureusement, les forces de l’ordre sont arrivées à temps pour tenter de remettre l’ordre. Ces dernières ont été cependant accueillies par de virulents propos. « L’État ne nous écoute pas pour l’octroi des bourses, donc nous devons descendre dans la rue. Nous devions recevoir la bourse aujourd’hui (Ndlr : hier), mais il n’en est rien. Notre action se poursuivra jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée… », ont-ils clamé.

Du côté d’Ankatso, la situation a plutôt été calme hier. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a toutefois dénoncé certaines rumeurs qui circulent à propos d’un non-bénéfice de bourses pour les étudiants de première année. Cela relève d’une velléité de créer des troubles à l’université, a-t-on fait remarquer, car le système de paiement des bourses ainsi que des salaires du personnel administratif et technique des universités suit normalement son cours actuellement. Ainsi, le ministère invite tous ceux qui ont des plaintes, des questions ou des informations supplémentaires sur la bourse, à le contacter immédiatement.