Athlétisme – Challenge FMA :: Retrouvailles des favoris de chaque épreuve

La Fédération malgache d’athlétisme organise dans moins de trois semaines une compétition d’envergure nationale. Celle-ci servira de test d’évaluation des athlètes.

Première évaluation post-covid. La Fédération malgache d’athlétisme (FMA) concocte une nouvelle formule de compétition d’envergure nationale sous forme de meeting. La compétition, qui sera baptisée «Challenge FMA », se tiendra les 23 et 24 avril au stade municipal d’Alarobia.

«Il n’y aura pas beaucoup de participants et c’est uniquement sur invitation. C’est réservé aux meilleurs athlètes du pays », précise la présidente de la Fédération, Noro lalao Andriamahazo. «À cette période, on avait déjà fait les tests en vue des meetings de la Réunion et de Maurice… Ainsi, les athlètes ont besoin de compétitions dans le but d’évaluer leurs performances », ajoute-t-elle.

Épreuves

«Outre les athlètes d’Anala­manga, quelques athlètes des régions sont déjà à Tanà, six évoluent dans les groupes performances jeunes locaux,… dont des meilleurs sprinters du pays », a mentionné la patronne de la Fédération.

Il y aura au programme des épreuves de vitesse et demi-fond dont les 100m, 100m haies et 110m haies 400m, 800m et 3000m. Il y aura également des épreuves combinées, notamment l’heptathlon dames et le pentathlon hommes, ainsi que des concours de saut en longueur et de lancer de poids.

«Chaque athlète aura le droit de participer à deux épreuves… sauf en courses de demi-fond », souligne le directeur technique national, Tsiry Manantena Rakotomalala. Vu l’évolution de la propagation de la covid-19 ces derniers temps, les dirigeants de la Fédération craignent l’annulation des championnats nationaux sur piste jeunes et seniors prévus au mois de juin.

«Les sites d’hébergement habituels des délégations et athlètes des régions à chaque cham­pionnat sont, en cette période de crise sanitaire, réquisitionnés, dont le Lycée technique professionnel d’Alarobia. Et même une partie du sous gradin du stade d’Alarobia a été prise par la commune urbaine d’Antana­narivo qui est devenue le bureau de la direction des infrastructures de la CUA » informe la présidente de la Fédération.