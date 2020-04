Body fitness – Hoby Rabakoarisoa en lice au Musclemania Africa

La championne nationale en miss bikini, Hoby Rabakoarisoa est invitée au cham – pionnat d’Afrique Musclemania. La joute continentale est prévue à la fin août.

La championne de Madagascar en body fitness et miss bikini, Hoby Hanitriniaina Rabakoarisoa Madagascar représentera le pays à la version 2020 du « Musclemania Africa natural championships ». Ce sommet continental se tiendra le 29 août à Johannesbourg en Afrique du sud. Diffé­rentes épreuves y seront au programme, à savoir le musclemania physique, le fitness universe, le sport model et la figure vision. La championne du Big Mada et du Big Tanà 2019, sera en lice à la figure vision, catégorie de poids -56kg. « Un responsable promoteur du Musclemania Africa m’a contactée il y a même pas une semaine. Il m’a sollicitée si je suis intéressée à participer à la prochaine édition du Musclemania à Johannes­bourg », a confié Hoby Rabakoarisoa. « Ce responsable de l’événement m’a envoyée des documents sur les détails des catégories existantes aux championnats avec lesquels j’ai pu me décider et choisir facilement la catégorie “figure division”, plus ou moins similaire au body fitness », poursuit-elle. Ce sera la première sortie internationale pour Hoby.

Moral à bloc

Comme tous les autres sportifs, en cette période de confinement, elle devrait faire face à différentes contraintes en matière de préparation, entre autres l’impossibilité d’aller s’entrainer en salle. « J’ai déjà entamé ma préparation le jour où j’étais en contact pour la première fois avec l’organisateur, aussi bien la préparation mentale que psychologique. Je suis un petit peu limitée en préparation physique, vu que je ne peux pas m’entrainer en salle. Mais je ferai de mon mieux pour garder la masse musculaire. Le plus dur c’est la diète. Heureusement qu’avec mon état d’esprit même hors saison, je me soucie toujours de ce domaine et c’est même devenu un mode de vie pour moi », rassure la porte-fanion malgache au sommet africain. «Ce n’est pas très évident, mais il faut remonter le moral, car le niveau qui m’attend là-bas sera très élevé. Et cela me motive d’avantage à travailler encore plus et faire toujours mieux »,­souligne-t-elle.

La préparation de cette athlète du club Big Boys d’Ambodimita est accompagnée par Corpo­ration, la marque de compléments alimentaires européens « Tesla Nutrition Superior 14 Musclelabs ». La Grande île a déjà brillé, lors de la précédente édition, grâce à l’exploit de Fitiavana Mickael, sacré champion du Musclemania Africa.