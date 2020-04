Antsirabe – Fin prochaine des travaux de réhabilitation des rues

Trois semaines après le lancement officiel, les travaux de réhabilitation de rues initiés par le gouvernorat du Vakinankaratra, la commune urbaine d’Antsirabe et la direction régionale des travaux publics, au niveau des carrefours de la capitale de la région vont bientôt se terminer. Ces travaux portent sur quelques portions de ch aussées dans un état pitoyable comme celle qui mène de la Jirama à l’avenue de l’indépendance, la rue depuis la voirie à Ivory jusqu’à Avaratsena, et celle de l’axe d’Ampihaviana. La réfection du pont de Sahatsiho, coupé depuis le mois de novembre et qui a eu des impacts désastreux sur la circulation entre Antsirabe et les communes de l’axe Est du distric t d’Antsirabe II, fait aussi partie de cette opération.

Commençant les travaux le 24 mars, les techniciens de chaque site de travail entrent ainsi, depuis le début du weekend, dans la phase de finalisation et de finition des travaux. Dénommés « opération pascale », ces travaux d’entretien et de réhabilitation font partie des priorités du gouvernorat du Vakinankaratra. Après avoir discuté avec les responsables de l a municipalité d’Antsirabe sur l’état lamentable des voies, le gouvernorat a dédié 500 millions d’ariary pour résoudre ces difficultés qui ont toujours créé la polémique dans la ville d’Eaux.

Comme son nom l’indique, cette opération pascale est cette fois axée sur les rues du centre-ville. Elle doit prendre fin d’ici la fin de cette semaine. Cette opération ne résoudra qu’ une partie des problèmes de l’état des ruess à Antsirabe, tout au moins, les axes les plus fréquentés sont presque touchés.