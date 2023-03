VISITE – La cheffe de la diplomatie française attendue à Tana

La ministre de l’Europe et des affaires étrangères française devrait se rendre à Madagascar fin avril. Un déplacement qui pourrait remettre au goût du jour le dossier îles éparses.

Rendez-vous fin avril, sauf changement. L’information circule depuis quelques jours. Elle a été publiée par le site d’information Africa Intelligence, hier. Catherine Colonna, ministre française de l’Europe et des affaires étrangères, est annoncée pour une visite à Madagascar à la fin du mois d’avril.

Contactée sur le sujet, l’ambassade de France, et des sources au Quai d’Orsay n’ont pas confirmé l’information jusqu’à l’heure. Toutefois, elle tend à se préciser. Le cas échéant, Catherine Colonna sera le deuxième chef de la diplomatie française à se rendre à Madagascar durant le quinquennat de Andry Rajoelina, président de la République. Le premier a été Jean-Yves Le Drian, le titulaire du poste durant le premier mandat de Emmanuel Macron, président de la République française.

À l’instar de la visite de Jean-Yves Le Drian dans la Grande île, en février 2020, le déplacement de Catherine Colonna, officiellement, sera sur le ton du renforcement de la coopération franco-malgache. Des signatures de convention de partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), seront au programme avance le site d’information Africa Intelligence. La ministre de l’Europe et des affaires étrangères devrait porter de vive voix la nouvelle politique de coopération que la France compte mener en Afrique.

Dans un discours prononcé au palais de l’Elysée, le 27 février, le président Macron a prôné “une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable”. Tout comme son prédécesseur, l’actuelle patronne de la diplomatie française devrait être reçue par Andry Rajoelina. Seulement, les sujets épineux dans les relations bilatérales entre la Grande île et l’Hexagone seront certainement abordés durant ce déplacement de la boss du Quai d’Orsay.

Îles éparses, Apollo 21, présidentielle

C’est le cas du dossier îles éparses. Un sujet en stand-by depuis la réunion de la commission mixte à Antananarivo, le 18 novembre 2019. Questionné sur le sujet en février 2019, Jean-Yves Le Drian avait renoncé aux négociations. Seulement, il n’y a pas eu d’avancée depuis. La crise sanitaire a relégué la question au second plan. Et bien qu’annoncée à quelques reprises, la deuxième manche de la réunion commission mixte prévue à Paris, n’est toujours pas programmée.

Le dernier point sur le sujet est que Madagascar et la France “s’accordent sur l’existence d’un différend sur la question de la souveraineté”. L’autre sujet sensible concerne l’affaire Apollo 21. Il s’agit de l’affaire judiciaire sur la tentative d’assassinat du locataire d’Iavoloha, qui a débouché sur la condamnation de deux ressortissants français, entre autres. Le “transfèrement”, de ces condamnés en France est requis par les autorités françaises, sur la base d’un accord de coopération judiciaire entre Madagascar et la France.

La Grande île n’a cependant pas encore donné son accord à cette demande de “transfèrement”. En réponse à une question qui lui a été posée au Sénat français, le 12 octobre dernier, Catherine Colonna a qualifié “d’arbitraire”, le verdict sur l’affaire Apollo 21. Un jugement pourtant confirmé par la Cour de Cassation. Reste à voir si elle réaffirmera cette opinion face aux autorités malgaches.

Récemment, la cheffe de la diplomatie française a de nouveau été questionnée sur l’affaire Apollo 21 au Sénat. Un autre sujet y a été ajouté cette fois-ci. Il s’agit de la prochaine élection présidentielle. Un autre sujet qu’elle pourrait aborder de vive voix avec les acteurs malgaches lors de cette escapade dans la Grande île, sauf changement de planning.