TOAMASINA – La police abat un ancien condamné

Accrochage meurtrier entre police et un ancien condamné armé. Celui-ci a définitivement été mis hors d’état de nuire, dimanche vers 16h, à Toamasina. Il serait l’un des meurtriers de Nebhani Haresh Rohitkumar, un opérateur économique indien de 37 ans. Le crime a été commis vingt-quatre heures plus tôt, non loin de Pont Mainty, secteur Dépôt 4e. La victime et son collègue ont été dépouillés d’un sac contenant cent millions d’ariary. Une personne digne de foi a prévenu les forces d’intervention de la police (FIP), selon qui l’un des criminels s’est fait remarquer près de la plage de Canada. Le commandant de l’unité Jules Rafaliarivo et ses hommes ont immédiatement rejoint l’endroit indiqué. Ils sont réellement tombés sur le principal suspect qui leur a résisté avec des tirs d’armes à feu. Obligés à se défendre, ils ont fini par le toucher. Criblé de balles, le quidam n’a pas survécu. Il était un récidiviste, selon la police nationale. Il avait participé à des vols à main armée et avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement. Il a bénéficié de la grâce présidentielle, une remise de peine de deux ans, et a pu sortir de prison le 7 janvier 2023.