SINISTRÉS DE TOLIARA – Le site d’hébergement principal en difficulté

Le gymnase couvert de Toliara est le site d’hébergement principal des sinistrés des quarante-et-un fokontany du district de Toliara I. Le dernier chiffre d’hier, vers 18h, rapporte mille cinquante- deux ménages sinistrés, soit près de cinq mille personnes. Des familles s’entassent alors dans les tribunes du gymnase. Certaines trimballent quelques affaires telles que des matelas, un peu de linge et de quoi faire cuire des aliments. D’autres n’ont rien pu emmener, comme Clarisse qui habite le quartier de Motombe, qui n’est venue qu’avec ses deux enfants. « J’habite dans une petite case en matériau local. L’eau est subitement montée et la maison allait vraiment s’écrouler, donc je suis partie sans rien. J’étais pressée de partir » explique-t-elle. Mais outre les tribunes, le terrain à usage multiple du gymnase couvert de Tsenengea sert également de demeure pour une centaine de personnes. Seulement, les toits du gymnase coulent beaucoup et une grande partie du terrain ne peut servir, vu la grande quantité d’eau stagnante. On y circule sans les sandales tellement l’eau est abondante à l’intérieur du gymnase. Par ailleurs, bien qu’un grand récipient d’eau ait été installé sur place, la quantité disponible n’arrive pas à suivre les besoins. Il en est de même pour les toilettes. Hier encore, les organisations d’aide aux sinistrés n’ont pas encore offert de repas chaud ,bien que de nombreux ménages aient attendu. « Il y a des faux sinistrés, c’est-à-dire des gens qui arrivent soi-disant sinistrés alors que ce n’est pas confirmé par les chefs fokontany. Les sinistrés qu’on reçoit sont seulement ceux qui n’ont pas du tout d’endroit où aller » explique un responsable d’un organisme. Un nouveau recensement a été effectué hier soir. Les sinistrés « réels » viennent y dormir car ils n’ont nulle part où aller tandis que les faux rejoindront leurs habitations.