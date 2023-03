PROMOTION DE LA FEMME – Mialy Rajoelina encourage les femmes dans leurs activités

Mialy Rajoelina, la Première dame, apporte son soutien indéfectible aux femmes. Une fois de plus, elle encourage les femmes à s’épanouir et à être autonomes. Grâce à son soutien, des femmes s’épanouissent et donnent le meilleur d’elles-mêmes, dans leur domaine de prédilection. Au jardin d’Andohalo qui a été transformé en un lieu de rencontre des femmes artisanes, suite aux propositions de la Première dame, des produits de recherche et de création qui font le renom de Madagascar au niveau mondial sont exposés, durant l’événement Vehiv’ara. Mialy Rajoelina a assisté à cet événement et a apprécié les œuvres de ces femmes. Ces dernières s’en sont données à cœur joie pour offrir des cadeaux à la Première dame et aux femmes membres du gouvernement. D’autres expositions des produits des artisanes ont lieu dans la ville d’Antananarivo, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes, cette semaine. D’autres événements qui se déroulent dans la région d’Analamanga mettent également à l’honneur les femmes. Les « Viavy miavotse » issues des vingt-trois régions ont participé à un concours de cuisine, organisé par l’association Fitia, présidée par Mialy Rajoelina, au jardin d’Anosy. Françoise, une candidate en provenance de la région de Sofia, a remporté le premier prix, elle est suivie par une candidate en provenance d’Atsinanana. C’est la candidate de la région d’Analamanga qui a remporté le troisième prix. Mialy Rajoelina est venue remettre des cadeaux aux trois lauréates. Le jardin d’Anosy accueille, en parallèle, une exposition de légumes et de fruits. La journée du lundi s’est terminée par la remise de certificats et de kits de démarrage, pour les quarante-wtrois femmes, en provenance des vingt-trois régions, qui suivent une formation sur la technique agricole Pfumudza, au Centre d’Appui et de Formation Professionnelle Agricole Andranovaky Mahitsy. L’objectif de cette formation est l’autonomie alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Ces quarante- trois femmes vont, à leur tour, transmettre cette technique agricole dans leur région. La première dame leur a offert des kits de démarrage, à savoir, des semences, de l’engrais, du matériel agricole. D’autres activités qui mettent en valeur les femmes ont lieu dans la région d’Analamanga, dans le cadre de la célébration des journées internationales des femmes.