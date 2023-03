NATATION – COUPE DE SUISSE – Nomena Jauslin actualise la MP du 50m NL

L’expatriée de Suisse, Nomena Jauslin, âgée de 16 ans et mesurant 1,78m, vient de réaliser la nouvelle meil­leure performance dans la catégorie des cadettes en 50m nage libre. Elle a bouclé l’épreuve en 28’’09 le 24 février au Lausanne Swim Cup et a amélioré l’ancien temps de Holy Antsa Rabejaona de 28’’39, effectué en juillet 2019. Le nouveau chrono de la Suissesse est à une dixième de secondes du record national de Bako Ratsifandriha­manana de 27’’99, qui date des Jeux des Îles de l’océan Indien en 1985. «On peut espérer plutôt des expatriés pour améliorer les meilleurs temps nationaux vu leurs conditions d’entraînement, pour ne citer que les infrastructures» a fait remarquer le directeur national, Naivo Razafidnrafidy. Nomena, licenciée au club de natation Tana Swimmers, a déjà représenté le pays au championnat du monde qui s’est tenu à Lima, au Pérou, en septembre 2021. Elle pourrait également faire partie de l’équipe nationale en vue des prochains Jeux des Îles. Les épreuves de natation vont se dérouler au complexe de Vontovorona, d’après la dernière réunion technique entre l’équipe du Coji et la Fédération. «Elle devrait tout de même participer au test final programmé un mois avant les jeux. Au cas où elle ne pourrait pas venir, elle pourrait envoyer ses derniers meilleurs temps afin de vérifier qui seront les nageurs ayant la meilleure forme du moment» explique le DTN. Beaucoup de réhabilitations restent à faire à la piscine de dix plots de la CNaPS, dont le remplacement du carrelage, la rectification des bords pour remettre aux normes anti-vagues. Des plaques électroniques devraient également être installées.